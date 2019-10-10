Güneş: "Biz figüran değiliz, biz büyük bir ülkeyiz"
1 saat önce
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, Türkiye - Arnavutluk maçı öncesi düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı. Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 07:23 Kaynak: AA
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