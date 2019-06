Güneş: "Bundan sonra cehennem başlıyor" A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş "Bu oyun temposu ve yapısı Fransa maçı için yeterli değil, bunu oyuncu da bende biliyorum" Alanya 'da ve Antalya 'da güzel havalandık. Şuana kadar rahattık, asıl bundan sonra cehennemin başlangıcı başlıyor. Bundan sonra savaş başlıyor.""Eksikliklerimizi görüyoruz. Geliştireceğiz, söylenenleri alıp yapıyoruz. İyi şeyler var ama bu Fransa için yeterli değil şuan"ANTALYA - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Alanya'da ve Antalya'da güzel havalandık. Şuana kadar rahattık, asıl bundan sonra cehennemin başlangıcı başlıyor. Bundan sonra savaş başlıyor" dedi.A Milli Futbol Takımı, Alanya'da hazırlık maçında karşılaştığı Özbekistan 'ı 2-0 mağlup etti.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Güneş, Emre Taşdemir 'e neden kızdığının sorulmasına, "Emre yetenekli bir oyuncu, uzun süredir oynamıyor. Performansı yüzde yüz olduğu zaman daha iyi olacaktır. Pozisyon bilgisi açısından hücuma yönelik iyi oynuyor, defansa yönelik eksiklikleri var. Kontrolsüz gidip gelince çok yoruldu, kramplar oluştu. Güvensizlikleri var, kramp girdikçe, kendini dışarı atmak istiyor. Devam etmesini istedim. Sonra iyi oynadı. Depar attı, ribauntta kafaya çıktı. O psikolojiyi yenmesi lazım. Onu görmek istedik. Kızmak değil de uyarı içindi. Bildiğim bir oyuncu. İdeal bir sol bek açısından yüzde yüz değil ama ofansı iyi. Performansı yükseldiği zaman daha iyi olacak. Elimizde Hasan Ali var Emre var bakacağız şartlarına" açıklamasını yaptı."Bu oyun temposu Fransa için yeterli değil" Yunanistan ve Özbekistan maçlarını değerlendiren Güneş, " İki maç birbirinden farklıydı. İki maçta da kazanmaya yakın bizdik, 3-4 gol atabilirdik. Özbekistan' karşısından ilk 35 dakika iyiydik ve oyuna hakimdik. Bu oyun temposu ve yapısı Fransa maçı için yeterli değil, bunu oyuncu da bende biliyorum. Oyun yapısı da farklı olacak daha iyi bir takıma karşı hem ofansif hem defansif iyi oynamalıyız. İki yönü de iyi yapmalıyız. Oyuncuların durumunu görmek açısından iyiydi. Sadece bir oyuncu üzerinden örnek vereyim. İrfan bir önceki maçta olumsuzdu, bu maçta çok iyiydi. Oyuncu yüzde yüzünü vermeli, göstermeli. Buraya seçilen oyuncuların hepsi iyi. Farkı antrenmanda göreceğiz, maçta göreceğiz. Hayalimizdeki takım olması yeterli değil, o hayalin gerçek olması için futbolcuların kendi gerçeklerini ortaya koyması gerekir. 31 oyuncu içinden bakacağız. Okay'ın durumuna bakacağız. Dışarıda kalan oyuncular kötü değildir. Biz bu kadro içinden bir 23 yapacağız. Bu karmaşayı ortadan kaldırmak istiyorum. Fizik teknik ve taktik olarak Fransa'yı kimlerle kaldırırız diye görmeye çalıştık. Emre'ye kramp girmesi eksi puan."diye konuştu.İki maç yaptıklarını ve oyuncularının genel durumunu gördüğünü dile getiren Güneş, iki hazırlık maçının Fransa ve İzlanda kimleri oynatacağı düşüncesini biraz daha zenginleştirdiklerinin altını çizdi."Çalışmaya devam edeceğiz" Ozan Kabak ve Cenk Tosun yerine yeni oyuncu çağıracak mısınız? Sorusuna Güneş, " İki oyuncunun bizimle olmayacağı belli. Okay'ın durumu yarın belli olacak. Elimizde oyuncular var. Alabileceğimiz iki oyuncu var, Hüseyin Türkmen ve biri Mert Güldür. O aşamaya gelmedik. Elimizdeki oyuncuların iki maçı da kaldıracağını düşünüyoruz. Biz her şeye hazırlıklı olacağız. O nedenle bekleyip göreceğiz. Çalışmaya devam edeceğiz. Her olasılığı düşünüyoruz." cevabını verdi."Cehennem başlangıcı başlıyor"Seyirciye teşekkür eden Güneş, " Sıcak havada bizi yalnız bırakmadılar. Alanya'da ilk milli maç, Özbekistan'la ilk maç. Zeki gollerini ilk defa attı. İrfan golünü ilk defa atamadı çıkarken. Yeni yönetimin ilk maçı oldu. Ömer Ali Şahiner ilk kez milli oldu. Alanya'da ve Antalya'da güzel havalandık. Şuana kadar rahattık, asıl bundan sonra cehennemin başlangıcı başlıyor. Bundan sonra savaş başlıyor. Asıl bundan sonra başlıyor. Sezonun yorgunluğunu atıp, dün akşamda moral yapmaya çalıştık. Yarın sabah idman var, öğleden sonra izin var. Ondan sonraki çalışmalar Fransa ve İzlanda maçına dönük olacak." dedi."Fransa için yeterli değil"Milli Takımın moralinin yerinde olduğunu vurgulayan Güneş, " 9 yeni oyuncu geldi, sakatlıklara üzüldük. Moral olarak sıkıntımız yok. Fizik olarak ne kadar taşıyacağımızı sorularını bilmiyorum. Yüksek tempoda üst seviyede kaliteli maçlar oynayacağız. Bu maçları oynayacak oyuncumuz var. Bu oyuncuların 90 dakika içinde ne yapacağını maçta göreceğiz. Antrenmanlarda bu maçta oynayan ve oynamayanlar arasında harmanlama yapıp hayalimizdeki takımı çıkarmaya çalışacağız. Konya 'daki maç bu tempoda olmayacak. Her maçın ayrı motivasyonu vardır. 3 güne bir maç yapacağız. Sabırlı olacağız, işimizi yapacağız. Eksikliklerimizi görüyoruz. Geliştireceğiz, söylenenleri alıp yapıyoruz. İyi şeyler var ama bu Fransa için yeterli değil şuan." değerlendirmesinde bulundu.