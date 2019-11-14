Son Dakika Haberleri: Güneş: "Bütün oyunculara teşekkür ediyorum"- İSTANBUL
Son Dakika Güncel Güneş: 'Bütün oyunculara teşekkür ediyorum'- İSTANBUL

Güneş: "Bütün oyunculara teşekkür ediyorum"- İSTANBUL

7 saat önce

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye - İzlanda maçının ardından, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş'in açıklamaları İSTANBUL - Türkiye - İzlanda maçının ardından, A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Güneş: Bütün oyunculara teşekkür ediyorum - İSTANBUL

Şenol Güneş, İzlanda, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 11:27 Kaynak: AA
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