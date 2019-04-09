Güneş de Bir Yıldızdır Filmi

Jamaika’lı bir kız olan Natasha Kingsley, çocukken ailesi ile birlikte New York’a taşınır. Kendisini New Yorklu kabul eden genç kız, tüm hayatını bu şehirde kurmuştur. Hayatının sonuna kadar New York'ta yaşamak isteyen genç kızın önünde büyük bir engel vardır. Natasha, ailesi ile birlikte sınır dışı edilmiştir. Onlar, kararı değiştirmek için her yolu deneseler de karar kesinleşmiştir ve şehri terk etmeleri için önlerinde sadece bir günleri vardır. Tam da bu süreçte, Daniel adında bir genç ile tanışan Natasha’nın hayatı bambaşka bir hal alır. Aşka inancı olmayan bir kız olan Natasha, hayatını kurtaran Daniel’a karşı anlam veremediği bir çekim hisseder. Zeki bir adam olan Daniel ise Natasha'yı görür görmez aşık olur. Karşılaşmalarının bir tesadüf olmadığını, evrenin bu an için onları hazırladığını düşünen Daniel, genç kızı kendisine aşık edebileceğine inanmaktadır. Ancak bunun için önlerinde sadece 1 gün vardır. Yönetmen:
Ry Russo-Young Senaryo:
Nicola Yoon, Tracy OliverOyuncular:
Yara Shahidi , Charles Melton, Faith Logan, Gbenga Akinnagbe, Jake Choi, Cathy Shim, Matthias Sebastiun Garry, Camrus Johnson, Annie
Pisapia, Anais Lee , Miriam A. Hyman, Kay Day, Keong Sim, Assibey Blake, Jordan Williams
, Donna Hayes, Soha Gourang, Harry Chambarry, Crystal Chau, Anfernee OlivierFilmin Türü:
DramaOrijinal Adı: The Sun
Is Also a StarYapımcı Firma:
Alloy EntertainmentYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilizceDağıtıcı Firma: Warner Bros
TurkeyVizyon Tarihi:
21.06.2019Güneş de Bir Yıldızdır Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.