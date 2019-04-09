Son Dakika Haberleri: Güneş de Bir Yıldızdır Filmi

Güneş de Bir Yıldızdır Filmi

1 saat önce

Güneş de Bir Yıldızdır filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Güneş de Bir Yıldızdır filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Güneş de Bir Yıldızdır Filmi, System.String[]
Jamaika’lı bir kız olan Natasha Kingsley, çocukken ailesi ile birlikte New York’a taşınır. Kendisini New Yorklu kabul eden genç kız, tüm hayatını bu şehirde kurmuştur. Hayatının sonuna kadar New York'ta yaşamak isteyen genç kızın önünde büyük bir engel vardır. Natasha, ailesi ile birlikte sınır dışı edilmiştir. Onlar, kararı değiştirmek için her yolu deneseler de karar kesinleşmiştir ve şehri terk etmeleri için önlerinde sadece bir günleri vardır. Tam da bu süreçte, Daniel adında bir genç ile tanışan Natasha’nın hayatı bambaşka bir hal alır. Aşka inancı olmayan bir kız olan Natasha, hayatını kurtaran Daniel’a karşı anlam veremediği bir çekim hisseder. Zeki bir adam olan Daniel ise Natasha'yı görür görmez aşık olur. Karşılaşmalarının bir tesadüf olmadığını, evrenin bu an için onları hazırladığını düşünen Daniel, genç kızı kendisine aşık edebileceğine inanmaktadır. Ancak bunun için önlerinde sadece 1 gün vardır.


Yönetmen: Ry Russo-Young
Senaryo: Nicola Yoon, Tracy Oliver
Oyuncular: Yara Shahidi , Charles Melton, Faith Logan, Gbenga Akinnagbe, Jake Choi, Cathy Shim, Matthias Sebastiun Garry, Camrus Johnson, Annie Pisapia, Anais Lee , Miriam A. Hyman, Kay Day, Keong Sim, Assibey Blake, Jordan Williams, Donna Hayes, Soha Gourang, Harry Chambarry, Crystal Chau, Anfernee Olivier
Filmin Türü: Drama
Orijinal Adı: The Sun Is Also a Star
Yapımcı Firma: Alloy Entertainment
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Dağıtıcı Firma: Warner Bros Turkey
Vizyon Tarihi: 21.06.2019

Güneş de Bir Yıldızdır Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.
Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 08:54 Kaynak: InterSinema.com

New York, Sinema
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



26 Kattan Yere Çakıldı, Mucize Eseri Burnu Bile Kanamadı! CHP, YSK'nın İstanbul Kararını Sevinçle Karşıladı Rallici Burcu Çetinkaya, "Gücüm Yetmedi" Diyerek Başörtüsünü Çıkardığını Duyurdu Muaf Olduğu Halde Emlak Vergisi Ödeyen Emekliler, Parasını Geri Alabiliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.4.2019 10:28:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneş de Bir Yıldızdır Filmi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]