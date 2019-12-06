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Güneş'e en çok yaklaşan Parker sondasının bilim insanlarını şaşırtan keşifleri
6 saat önce
Ağustos 2018'de, "Güneşe dokun" misyonuyla uzaya fırlatılan ve 15 yıl daha iş başında kalacak olan Parker Solar Probe uzay aracı, yıldıza en yakın noktadan yaptığı üç dalışta neleri keşfetti'View on euronews.
Ağustos 2018'de, "Güneşe dokun" misyonuyla uzaya fırlatılan ve 15 yıl daha iş başında kalacak olan Parker Solar Probe uzay aracı, yıldıza en yakın noktadan yaptığı üç dalışta neleri keşfetti'View on euronews
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:06
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