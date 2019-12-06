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Güneş'e en çok yaklaşan Parker sondasının bilim insanlarını şaşırtan keşifleri
6 saat önce
Ağustos 2018'de, "Güneşe dokun" misyonuyla uzaya fırlatılan ve 15 yıl daha iş başında kalacak olan Parker Solar Probe uzay aracı, yıldıza en yakın noktadan yaptığı üç dalışta neleri keşfetti?
NASA'nın Parker Solar Probe (PSP) adlı sondası, şu ana kadar Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı araç oldu. Dev yıldızın 15 milyon mil yakınından geçen PSP, Dünya'ya aktardığı verilerle Güneş ile ilgili sır perdelerinden bazılarını araladı.
PSP, güneş rüzgarının yapısından manyetik alan çizgilerine kadar bugüne kadar bilinmeyen, hatta bilim insanlarını şaşırtan bilgiler topladı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:13
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