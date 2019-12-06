Son Dakika Haberleri: Güneş'e en çok yaklaşan Parker sondasının bilim insanlarını şaşırtan keşifleri
Son Dakika Dünya Güneş'e en çok yaklaşan Parker sondasının bilim insanlarını şaşırtan keşifleri - Son Dakika Dünya

Güneş'e en çok yaklaşan Parker sondasının bilim insanlarını şaşırtan keşifleri

6 saat önce

Ağustos 2018'de, "Güneşe dokun" misyonuyla uzaya fırlatılan ve 15 yıl daha iş başında kalacak olan Parker Solar Probe uzay aracı, yıldıza en yakın noktadan yaptığı üç dalışta neleri keşfetti?

Güneş'e en çok yaklaşan Parker sondasının bilim insanlarını şaşırtan keşifleri, System.String[]

NASA'nın Parker Solar Probe (PSP) adlı sondası, şu ana kadar Güneş'e en fazla yaklaşan insan yapımı araç oldu. Dev yıldızın 15 milyon mil yakınından geçen PSP, Dünya'ya aktardığı verilerle Güneş ile ilgili sır perdelerinden bazılarını araladı.


PSP, güneş rüzgarının yapısından manyetik alan çizgilerine kadar bugüne kadar bilinmeyen, hatta bilim insanlarını şaşırtan bilgiler topladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Playstation Portable, NASA, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 07:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Paris'te polisin attığı gaz kapsülü Anadolu Ajansı foto muhabirini gözünden yaraladı
Hindistan'da veterinere tecavüz eden zanlılar, firar ederken öldürüldü ABD'de Nazi selamı veren cezaevi çalışanları görevden alındı Trump'ın Kim Jong-un'a 'Roket Adam' benzetmesine Kuzey Kore'den misilleme: Bunak

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2019 14:00:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Güneş'e en çok yaklaşan Parker sondasının bilim insanlarını şaşırtan keşifleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]