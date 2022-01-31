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Güneş enerji panellerinin bulunduğu çatı çöktü - Son Dakika

Güneş enerji panellerinin bulunduğu çatı çöktü

31.01.2022 13:45
Güneş enerji panellerinin bulunduğu çatı çöktü

Adıyaman'ın Besni ilçesinde üzerinde güneş enerji panellerinin bulunduğu çiftliğin depo kısmı kar yağışından dolayı çöktü.

Adıyaman'ın Besni ilçesinde üzerinde güneş enerji panellerinin bulunduğu çiftliğin depo kısmı kar yağışından dolayı çöktü. Olayda yaklaşık 700 bin TL'lik maddi hasar meydana geldi.

Olay, Besni ilçesine bağlı Kızılpınar köyünde meydana geldi. Yaklaşık 2 haftalık yoğun kar yağışı nedeniyle karın ağırlığına dayanamayan çiftliğin deposu çöktü. 150 adet güneş enerji panelinin bulunduğu çiftliğin deposunun çatısı çökerek kullanılmaz hale geldi. Deponun hemen yanında bulunan ve içerisinde 25 büyükbaş hayvanın bulunduğu çiftlikte ise hasar oluşmadı.

Çiftliğin Sorumlu Müdürü Mehmet Zengi, "Son 25 yıldır ben böyle bir kar yağdığını hiç görmemiştim. Güneş enerji panellerinin bulunduğu depomuzun çatısı kara dayanamayıp çöktü. Allah'a şükür ki kimsenin burnu kanamadı" dedi.

(Ahmet Arslantaş/ İHA)

Güneş enerji panellerinin bulunduğu çatı çöktü

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Adıyaman, Enerji, Güneş, kar, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güneş enerji panellerinin bulunduğu çatı çöktü - Son Dakika


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