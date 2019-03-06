Son Dakika Haberleri: Güneş Enerji Santrali 1 Yıllık Hedefine 1 Ayda Ulaştı

Güneş Enerji Santrali 1 Yıllık Hedefine 1 Ayda Ulaştı

1 saat önce

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Güneş Enerji Santrali'nde (GES) bir yıllık hedeflenen üretim miktarına bir ay önceden ulaşıldı.

Güneş Enerji Santrali 1 Yıllık Hedefine 1 Ayda Ulaştı, System.String[]
Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Güneş Enerji Santrali'nde (GES) bir yıllık hedeflenen üretim miktarına bir ay önceden ulaşıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre Zafer Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen proje kapsamında geçen yıl nisan ayında MCBÜ Mühendislik Fakültesi çatısına kurulan GES işletmeye alındı.

Mart itibarıyla 500 MegaWatt saat enerji üretim değerini aşan santral, yıllık hedeflenen üretim değerini bir ay önceden yakaladı.

Açıklamada, çevre dostu ve yenilebilir enerji kaynağının söz konusu üretimi sayesinde yaklaşık 200 ton karbondioksit salınımının da engellendiği ve 657 ağaç dikimine eşdeğer bir fayda sağlandığı vurgulandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 12:36 Kaynak: AA

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