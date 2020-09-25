Güneş enerji santrali yapımına ilk adım

Kütahya'nın Simav ilçesinde, 840 kilowatt enerji gücündeki güneş enerji santralinin yapımı için, ihale yapılarak ilk adımın atıldığı bildirildi.
Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, güneş enerji santralinin Eynal Kaplıcaları'nda kurulacağını belirtti. Başkan Biçer, " Simav Belediyesi'ne ait, Eynal Kaplıcaları bölgesinde 475 ve 477 parsel üzerine 840 kilowatt enerji gücünde güneş enerji santrali yapım işi ihalesi yapıldı. 2 oturum şeklinde gerçekleştirilen ihaleye 9 firma katıldı. Kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiğimiz santral, enerji desteğiyle ekonomik katkı sağlayacaktır" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2020 11:06 - Kaynak: İHA
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