Güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşüp öldü - Son Dakika
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Güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşüp öldü

13.03.2022 10:37
Güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşüp öldü

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşen Mustafa Yıldız (68), yaşamını yitirdi.

SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşen Mustafa Yıldız (68), yaşamını yitirdi.

Olay, dün, Akyazı ilçesi Harunusta Mahallesi'nde meydana geldi. Su kaçıran güneş enerji sistemini tamir etmek için evin çatısına çıkan Mustafa Yıldız, dengesini kaybederek yaklaşık 7 metre yükseklikten evin bahçesine düştü. Durumu fark eden eşi, komşularından yardım istedi. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, Yıldız'ı Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yıldız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Yıldız'ın cenazesi bugün Akyazı'da toprağa verilecek.


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Mustafa Yıldız, Akyazı, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güneş enerji sistemini tamir etmek isterken çatıdan düşüp öldü - Son Dakika


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