Güneş enerjisi ile yılda 1,2 milyon tasarruf sağlanacak - Son Dakika

Güneş enerjisi ile yılda 1,2 milyon tasarruf sağlanacak

27.05.2021 14:14

Güneş enerjisi ile yılda 1,2 milyon tasarruf sağlanacak Tokat'ın Reşadiye ilçesinde belediye güneş enerji santrali projesi ile yılda 1,2 milyon lira tasarruf sağlayacak.

Güneş enerjisi ile yılda 1,2 milyon tasarruf sağlanacak

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde belediye güneş enerji santrali projesi ile yılda 1,2 milyon lira tasarruf sağlayacak.

Reşadiye Belediyesi tarafından Çavuşbeyli köyü mevkiinde 12 dönümlük alanda projelendirilen 600 KW'lık GES (Güneş Enerjisi Santralinde) sona gelindi. Kısa sürede hayata geçmesi beklenen proje ile belediye elektrik tüketiminden yıllık 1.2 milyon TL'lik tasarruf sağlayacak.

Reşadiye Belediye Başkanı Mustafa Yılmaz, projenin devamında elektrik üretimini 1 MW'a çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Yenilenebilir kaynaklarla kendi elektrik enerjilerini üretmeyi önemsediklerini belirten Başkan Yılmaz, elektrik tüketimlerinin yaklaşık yüzde 70 bu proje ile karşılanacağını kaydetti. Başkan Yılmaz, "Hava şartlarına göre aylık yaklaşık 100 bin liralık bir enerji üreterek belediyemizi biraz rahatlatmış olacak. Projenin devamında 600 KW'lık elektrik üretimini 1 MW'a yükseltmeyi hedefliyoruz. Projelerimiz ona göre hazırlandı" dedi.

Başkan Yılmaz, GES'in iki hafta içerisinde elektrik üretmeye başlayacağını sözlerine ekledi.

Güneş enerjisi ile yılda 1,2 milyon tasarruf sağlanacak
Güneş enerjisi ile yılda 1,2 milyon tasarruf sağlanacak
Güneş enerjisi ile yılda 1,2 milyon tasarruf sağlanacak
Güneş enerjisi ile yılda 1,2 milyon tasarruf sağlanacak

Reşadiye, Enerji, Tokat, Ges, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Güneş enerjisi ile yılda 1,2 milyon tasarruf sağlanacak - Son Dakika


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