Güneş enerjisi paneli onaran 3 işçi çatıdan düştü - Son Dakika
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Güneş enerjisi paneli onaran 3 işçi çatıdan düştü

30.03.2022 09:51

Güneş enerjisi paneli onaran 3 işçi çatıdan düştü Sivas'ta organize sanayi bölgesi içerisinde ki bir tekstil fabrikasında güneş enerjisi sistemini tamir eden 3 işçi çatıdan düşerek yaralandı.

Güneş enerjisi paneli onaran 3 işçi çatıdan düştü

SİVAS - Sivas'ta organize sanayi bölgesi içerisinde ki bir tekstil fabrikasında güneş enerjisi sistemini tamir eden 3 işçi çatıdan düşerek yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay Sivas Organize Sanayi Bölgesi içerisinde bulunan bir tekstil fabrikasında yaşandı. Çatıda bulunan güneş enerjisi sistemlerini onarmak isteyen S.K., I.K., ve Ö.A. üzerine bastıkları bölümün kırılmasıyla fabrikanın içerisinde bulunan soğutma sistemlerinin üzerine düştü. Yaralı işçiler ambulanslarla Sivas Numune Hastanesi ve Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanesine kaldırıldı. Yaralı işçilerin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Yaşanan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Güneş enerjisi paneli onaran 3 işçi çatıdan düştü
Güneş enerjisi paneli onaran 3 işçi çatıdan düştü
Güneş enerjisi paneli onaran 3 işçi çatıdan düştü

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güneş enerjisi paneli onaran 3 işçi çatıdan düştü - Son Dakika


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