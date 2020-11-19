Drone - Güneş enerji sistemine sahip arıtma tesisi yılda 1 milyon lira tasarruf ediyor - Son Dakika

Drone - Güneş enerji sistemine sahip arıtma tesisi yılda 1 milyon lira tasarruf ediyor

19.11.2020 11:02

Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği (YASKİ), arıtma havuzlarının üzerine kurulu güneş enerjisi sistemiyle bir taraftan 1 milyon lira tasarruf ederken diğer yandan da yılda 120 bin liralık enerjiyi de satarak kazanç sağlıyor.

Yalova Atık Su Arıtma Tesisleri ve Kanalizasyon Yapma ve İşletme Birliği (YASKİ), arıtma havuzlarının üzerine kurulu güneş enerjisi sistemiyle bir taraftan 1 milyon lira tasarruf ederken diğer yandan da yılda 120 bin liralık enerjiyi de satarak kazanç sağlıyor.

YASKİ, arıtma havuzlarının üzerine kurulu 3 bin 360 güneş paneli ile ihtiyacı olan enerjinin üçte birini kendisi üretiyor.

15 ay önce bir firmaya yaptırılan ve 6 milyon liraya mal olan sistem sayesinde son bir yılda enerjide 1 milyon lira tasarruf eden tesis bir taraftan da fazla olan enerjisini satarak 120 bin lira gelir elde etti.

YASKİ Başkanı Ahmet Kumali, AA muhabirine, güneş enerji sistemini, enerji maliyetlerini aşağıya çekebilmek için hayata geçirdiklerini söyledi.

2019 yılında projenin enerji üretmeye başladığını aktaran Kumali, "Bu proje ile Türkiye'ye örnek olduk. Yaklaşık 15 aydır sistemimiz aktif olarak çalışıyor. Tesisimiz güneş enerjisiyle elektrik enerjisini üreten ilk arıtma tesisidir. 4 havuz üzerinde 3 bin 360 panelden oluşuyor." diye konuştu.

"Dünyada en büyük, Türkiye'de ise tektir"

Tesisin kuruluş aşamasında destek veren Vali Muammer Erol, milletvekilleri, belediye başkanları ve idarecilere teşekkür eden Kumali, şöyle konuştu:

"Arıtma tesislerinde dünyada en büyük, Türkiye'de ise tektir. Tesisimizde enerji giderlerimizin üçte birini karşılıyoruz. Türkiye'de birçok kurum tarafından da örnek alınıyoruz. BUSKİ gibi kurumlardan gelen ekipler burada incelemelerde bulundu. Malum en büyük giderimiz enerji maliyetleri. Bize enerji sağlayan firma ile günlük mahsuplaşma yapıyoruz. Ayrıca fazla ürettiğimizi de UEDAŞ'a satıyoruz. Son bir yıl içerisinde UEDAŞ'a verdiğimiz fazla enerjimiz için 120 bin liralık bir fatura kestik."

"Proje ilk günden itibaren bize kazandırmaya başladı"

YASKİ Birlik Müdürü Yasin Bıyıklı da arıtma tesislerinin en büyük gider kalemlerinin enerji ve personelden oluştuğunu, bunu düşünerek projeyi geliştirdiklerini belirtti.

Bıyıklı, şu ifadeleri kullandı:

"Güneş panelleri alan ihtiyacı duyduğu için biz de alanı değerlendirmek istedik. O nedenle arıtma havuzlarının üstünü panellerle donattık. Türkiye'de bizim sistemimizden büyük santraller var ama yapı itibarıyla arıtma tesisi havuz üstlerine kurulan tek tesisiz. Proje başlangıcında yaklaşık 550 ton ağırlığında çelik kullanımını öngörüyorduk ancak yaptığımız çalışmayla projeyi 200 ton çelik kullanarak tamamladık. Panelleri de sudan etkilenmeyecek şekilde özel panelleri kullanarak tamamladık. Havuzlardaki atık suyun ayrıca yüzde 6'lık bir verim faydası da oldu. Ortağımız olan belediyelere yaptırdığımız projemiz 6 milyon liraya mal oldu. Yıllık tasarrufa baktığımızda 6 yılda kendi maliyetini karşılayacak. Kurum olarak herhangi bir giderimiz olmadığı için proje ilk günden itibaren bize kazandırmaya başladı."

Panellere takılı invertörler sayesinde tüm panelleri tek yerden kontrol edebilme olanağına da sahip olduklarına değinen Bıyıklı, arıza vermesi durumunda sadece arızalı panelin devre dışı kaldığını, bağlı diğer tüm panel grubunun ise enerji üretmeye devam ettiğini sözlerine ekledi.

Drone - Güneş enerji sistemine sahip arıtma tesisi yılda 1 milyon lira tasarruf ediyor
Drone - Güneş enerji sistemine sahip arıtma tesisi yılda 1 milyon lira tasarruf ediyor
Drone - Güneş enerji sistemine sahip arıtma tesisi yılda 1 milyon lira tasarruf ediyor
Drone - Güneş enerji sistemine sahip arıtma tesisi yılda 1 milyon lira tasarruf ediyor

Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Drone - Güneş enerji sistemine sahip arıtma tesisi yılda 1 milyon lira tasarruf ediyor - Son Dakika


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