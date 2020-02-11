Güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan düşen esnaf öldü - Son Dakika
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Güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan düşen esnaf öldü

6 saat önce

BURDUR'da kömür ticareti yaptığı 2 katlı iş yerinin çatısındaki güneş enerjisi sistemini kontrol ederken düşen Süleyman Tezcan (45), yaşamını yitirdi.

Güneş enerjisi sistemini kontrol ederken çatıdan düşen esnaf öldü, System.String[]

BURDUR'da kömür ticareti yaptığı 2 katlı iş yerinin çatısındaki güneş enerjisi sistemini kontrol ederken düşen Süleyman Tezcan (45), yaşamını yitirdi.

Mahrukatçılar Sitesi'nde kömür ticareti yapan evli ve 2 çocuk babası Süleyman Tezcan, sabah saatlerinde güneş enerjisinden sıcak su elde edilmesini sağlayan 'günısı' diye adlandırılan sistemi kontrol etmek için iş yerinin çatısına çıktı. Buz tutan sistemi incelerken bir anda dengesini kaybeden Tezcan, yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Olayı fark eden çevre esnaf, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Süleyman Tezcan, kaldırıldığı Burdur Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Süleyman Tezcan'ın cenazesinin yarın kent merkezinde toprağa verileceği belirtildi.


Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 04:01 Kaynak: DHA
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