Son dakika gündem: GÜNEŞ ENERJİSİ TAMİRİ İÇİN ÇIKTIĞI 5 KATLI APARTMANIN ÇATISINDAN DÜŞÜP, ÖLDÜ

Son dakika haberi: OSMANİYE'DE, güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşen Mesut Iklıkçı (31), hayatını kaybetti.

OSMANİYE'DE, güneş enerjisi tamiri için çıktığı 5 katlı apartmanın çatısından düşen Mesut Iklıkçı (31), hayatını kaybetti. Olay, sabah saatlerinde Sabah saatlerinde Cumhuriyet Mahallesi Gebeli Caddesi'nde 5 katlı apartmanın çatısına çıkan Mesut Iklıkçı, güneş enerjisini tamir ederken havalandırma boşluğundaki mermer parçasına bastı. Dengesini kaybeden Iklıkçı, beton zemine düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Iklıkçı'nın yaşamını kaybettiği belirlendi. Evli ve 1 çocuk babası olan Mesut Iklıkçı'nın cenazesi, Osmaniye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Son dakika gündem: GÜNEŞ ENERJİSİ TAMİRİ İÇİN ÇIKTIĞI 5 KATLI APARTMANIN ÇATISINDAN DÜŞÜP, ÖLDÜ - Son Dakika

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