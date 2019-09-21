Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği GÜYAD'ın Olağan Genel Kurulu yapıldı

Güneş Enerjisi Yatırımcıları Derneği GÜYAD, güneş enerjisi sektöründeki son gelişmeleri ve derneğin faaliyetlerini ele almak amacıyla 2019 yılı olağan genel kurul toplantısında bir araya geldi. Limak Enerji Grubu CEO'su Birol Ergüven'in ev sahipliğinde yapılan toplantıda GÜYAD Yönetimi'nin büyük çoğunluğu hazır bulundu. Alınan kararla Borusan ENBW Enerji Yatırımları ve Üretim A.Ş. Stratejik Planlama, İş Geliştirme & Satış, Ticaret Direktörü Mehmet Emre Okuyan da Borusan Enerji adına GÜYAD yönetimine katıldı.

GÜYAD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Özkök ve toplantıya katılan üyeler, güneş enerjisi sektöründeki son gelişmeler, düzenleme ve regülasyonlarla ilgili olarak GÜYAD'ın aldığı aksiyonlar ve Türkiye'de ve bölgede yeni iş fırsatları konularını detaylarıyla ele aldı. GÜYAD üyeleri toplantının ardından Rumelihisarı'nda yapılan GÜYAD aile yemeğinde de bir araya geldi.