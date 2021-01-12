Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmaları için başvurular 8-12 Mart'ta alınacak

Güneş enerjisine dayalı mini Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları için başvurular 8-12 Mart tarihlerinde alınacak.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 36 ilde toplam 1000 megavat gücünde bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla 10, 15 ve 20 megavat kapasitelerinde olacak şekilde güneş enerjisine dayalı 74 mini YEKA yarışması için daha önce 18-22 Ocak olarak duyurulan başvuru tarihleri ertelendi.

Bu kapsamda, güneşte mini YEKA yarışmaları için başvurular 8-12 Mart tarihlerinde yapılabilecek.

Ayrıca, her bir yarışma için yarışma başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 35 kuruş, elektrik enerjisi alım süresi ise sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 yıl olarak belirlendi.