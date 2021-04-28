Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarının üçüncü günü tamamlandı - Son Dakika

Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarının üçüncü günü tamamlandı

28.04.2021 13:55
Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarının üçüncü günü tamamlandı, System.String[]

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarının üçüncü gününde 3 şirkete 80 megavat kapasite tahsis edildi.

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarının üçüncü gününde 3 şirkete 80 megavat kapasite tahsis edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında düzenlenen yarışmalar, kilovatsaat başına 35 kuruş tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle yapıldı.

Buna göre, Gün Güneş Enerjisi Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, 20 megavat kapasiteli Antalya-1 Bölgesi için kilovatsaat başına 21,50 kuruş ve aynı kapasitedeki Antalya-2 Bölgesi için kilovatsaat başına 22,50 kuruşla en düşük teklifi veren şirket oldu.

Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ, 10 megavat kapasiteli Antalya-3 Bölgesi için kilovatsaat başına 18,50 kuruş ve 15 megavat kapasiteli Batman-2 Bölgesi için kilovatsaat başına 19 kuruşla en düşük teklifi veren firma oldu.

Toplam 15 megavat Batman-1 Bölgesi için en düşük teklif ise kilovatsaat başına 20,80 kuruşla EGESA Elektrik İnşaat Enerji Üretim AŞ'den geldi.

Böylece yarışmaların üçüncü gününde 3 şirkete 80 megavat güneş enerjisi kapasite tahsis edildi.

Yarın yapılacak yarışmalarda ise şirketler, Bayburt, Bilecik ve Bingöl'de bulunan 5 bölgede toplam 50 megavat güneş enerjisi kapasitesi için tekliflerini sunacak.

Mini YEKA GES projeleriyle Türkiye'nin 36 ili için düzenlenen 74 yarışmada toplam 1000 megavat güneş enerjisi kapasitesi oluşturulması hedefleniyor.

Yenilenebilir Enerji, Türkiye, Enerji, Ges, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneş enerjisinde mini YEKA yarışmalarının üçüncü günü tamamlandı - Son Dakika Ekonomi


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