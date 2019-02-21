Güneş Enerjisinden 90 Bin Lira Gelir Sağlayacak
1 saat önce
Çorum'un Uğurludağ Belediyesi, kurduğu güneş enerji santraliyle aylık 90 bin lira gelir elde edecek.
Çorum
'un Uğurludağ
Belediyesi, kurduğu güneş enerji santraliyle aylık 90 bin lira gelir elde edecek.
Uğurludağ Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 1001 KW gücündeki Güneş Enerji Santrali tamamlandı. Belediye Başkanı Remzi Torun, bir süre önce elektrik üretimine başlanan santrali ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Belediye Başkanı Remzi Torun, Güneş Enerji Santrali ile üretilecek olan elektriğin bölgenin elektrik ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayacağını söyledi.
Elektrik üretiminden Uğurludağ Belediyesinin yaz aylarından 120 bin TL kış aylarında ise 60 bin TL olmak üzere aylık ortalama 90 bin TL gelir elde edeceğini dile getiren Torun, buradan elde edilecek gelirle yeni yatırımlar yapabileceklerini sözlerine ekledi. - ÇORUM
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Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 04:46 Kaynak: İHA
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