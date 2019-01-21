Son Dakika Haberleri: Güneş Enerjisini Tamir Etmek İsterken Terastan Düşüp Öldü

Güneş Enerjisini Tamir Etmek İsterken Terastan Düşüp Öldü

24 dakika önce

KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 4 katlı apartmanın terasında güneş enerjisini tamir etmek isterken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten toprak zemine düşen İlhan Kuzu (60) yaşamını yitirdi.

Güneş Enerjisini Tamir Etmek İsterken Terastan Düşüp Öldü, System.String[]
KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde 4 katlı apartmanın terasında güneş enerjisini tamir etmek isterken dengesini kaybedip metrelerce yükseklikten toprak zemine düşen İlhan Kuzu (60) yaşamını yitirdi.

Olay, öğle saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İlhan Kuzu, arızalı olan güneş enerjisini tamir etmek için 4 katlı apartmanın terasına çıktı. Dengesini kaybederek metrelerce yükseklikte toprak zemine düşen İlhan Kuzu, ihbar üzerine olay yerine çağrılan ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan Kuzu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

'ÇALIŞTI AMA TUTUNAMADI'

Olayı gören apartman görevlisi Ramazan Muslu, dışarı çıkarken bir ses duyduğunu belirterek, "Kafamı kaldırıp baktığımda aşağı doğru kayıyordu. Tutunmaya çalıştı ama tutunamadı ve aşağı düştü" dedi. - Kahramanmaraş

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 12:16 Kaynak: DHA

Elbistan, Kahramanmaraş, Kuzu, Güncel
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