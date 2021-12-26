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Güneş enerjisiyle çalışan ve 8 saat sürüş deneyimi sunan elektrikli araba ürettiler - Son Dakika

Güneş enerjisiyle çalışan ve 8 saat sürüş deneyimi sunan elektrikli araba ürettiler

26.12.2021 14:47

Güneş enerjisiyle çalışan ve 8 saat sürüş deneyimi sunan elektrikli araba ürettiler Giresun Üniversitesi öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan ve 8 saat sürüş deneyimi sağlayan elektrikli araç ürettiler.

Güneş enerjisiyle çalışan ve 8 saat sürüş deneyimi sunan elektrikli araba ürettiler

GİRESUN - Giresun Üniversitesi öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan ve 8 saat sürüş deneyimi sağlayan elektrikli araç ürettiler. Öğrencileri, projelerini devam ettirebilmek için sponsor desteği bekliyorlar.

Giresun Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektrik ve Elektronik bölümü 3. dönem öğrencileri güneş enerjisiyle çalışan elektrikli araba ürettiler. Tamamen yenilenebilir enerjiyle çalışan araba, 30 kilometre hızla 8 saate kadar sürüş deneyimi sağlayabiliyor. Ayrıca üzerinde bulunan çamaşır makinesi motoruyla kendi kendini şarj edebiliyor.

Öğrenciler, 2015 yılında hayatını kaybeden Ege Üniversitesi Tarih bölümü 4. sınıf öğrencisi Fırat Yılmaz Çakıroğlu'nun anısına elektrikli arabaya Fırat 28 ismini verdiler. Öğrencilerden Melih Can Şahin, "Cıvatasından somununa, kaynağından direksiyonuna tümü kendi el emeğimiz ve imalatımızdır. Aracımızı şehidimiz Fırat Yılmaz Çakıroğlu'na ithaf ettiğimiz için Fırat 28'dir. Çalışmalarımızda bize destek veren Elektrik-Elektronik bölümü hocalarımıza ve okul müdürümüz Prof. Dr. Aysun Türkmen hocamıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen, daha önceki dönemlerde öğrencilerin akıllı ev, kendini sulayan saksı, otonom robot gibi projeler geliştirdiklerini ifade ederek bu dönemde ise elektrikli araba projesinin hayata geçirildiğini söyledi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Aysun Türkmen, öğrencilerin çalışmalarına devam edebilmeleri için sponsora ihtiyaçları olduğunu belirtti. Tükmen, "Yenilenebilir enerji kaynaklı ve yakıtsız aracımız saatte 30 kilometre hızla 8 saat boyunca gidebilmekte ve güneş enerjisiyle şarj olup elektrik üretiyor. Arkasındaki çamaşır makinesi motoruyla şarjına devam edebilmektedir. Bu anlamda gençlerimizi tebrik ediyoruz. Fakat kendilerinin de destekçilere ve sponsorlara ihtiyacı olacaktır. Bu güzel düşüncelerini ileriye götürebilmek için desteğe ihtiyaçları var. Çocuklarımızı, gençlerimizi desteklemeleri için sponsorlarımızı bekliyoruz. Destekçilerimizi bekliyoruz. Yatırımcılarımıza buradan seslenmek istiyorum. Lütfen bu gençlerimize destek olalım" şeklinde konuştu.

Düzenlenen etkinlikte öğrencilere yaptıkları çalışmalardan dolayı Prof. Dr. Aysun Türkmen tarafından takdir belgesi takdim edildi. Türkmen, projenin hayata geçmesinde emeği geçen 3. dönem öğrencilerine ve Elektrik ve Elektronik Bölümü öğretim elemanlarıma teşekkür etti.

Güneş enerjisiyle çalışan ve 8 saat sürüş deneyimi sunan elektrikli araba ürettiler
Güneş enerjisiyle çalışan ve 8 saat sürüş deneyimi sunan elektrikli araba ürettiler
Güneş enerjisiyle çalışan ve 8 saat sürüş deneyimi sunan elektrikli araba ürettiler

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Giresun Üniversitesi, Türkmen, Tragger, Güneş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Güneş enerjisiyle çalışan ve 8 saat sürüş deneyimi sunan elektrikli araba ürettiler - Son Dakika


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