BALIKESİR Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler - Son Dakika

BALIKESİR Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler

12.03.2021 09:22

Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtilerBALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 300 öğrencinin eğitim gördüğü Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün elektriği, binanın çatısına kurulan güneş enerjisi panelleriyle karşılanıyor.

Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler

BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, 300 öğrencinin eğitim gördüğü Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün elektriği, binanın çatısına kurulan güneş enerjisi panelleriyle karşılanıyor. Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın desteklediği proje sayesinde okul, 7 ayda 10 bin lira gelir de sağladı.

Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlüğü çatısına kurulan güneş enerjisi panelleriyle, hem okulun aylık elektrik ihtiyacı karşılanıyor hem de elektrik satışı yapılıyor. 'Güneşten üret, kendin tüket' adıyla 2020 yılında Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle projeyi hazırladıklarını söyleyen Burhaniye Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Gürhan Kuştutan,?Projemiz Balıkesir'de bir ilk. 2020 yılında Güney Marmara Kalkınma Ajansı desteğiyle hazırladığımız ve 'Güneşten üret, kendin tüket' adını verdiğimiz proje geçtiğimiz yılın Haziran ayında hizmete girdi. Güneş Enerjisi santralimizden 7 ayda 10 bin liralık elektrik satışı yaptık. Bu arada aylık 2 bin lira tutan faturalardan da kurtulmuş olduk. Şu anda kapasiteyi artırma çalışmalarımız devam ediyor. Bu da olursa daha iyi kapasite ile daha çok gelir elde edeceğiz. Bunun dışında proje sayesinde oluşturduğumuz atölye laboratuvarlarda öğrencilerimiz eğitim görmektedir. Pandemi nedeniyle eğitimlere 12'nci sınıflarla devam ediyoruz. Amacımız, daha nitelikli eğitim vermektir. Bunu da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Güney Marmara Kalkınma Ajansı sayesinde uzun yıllar kullanılacak bir atölyeye de sahip olduk. Bu noktada Burhaniye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Burhaniye Kaymakamlığı ve Burhaniye Ticaret Odası'nın da katkılarıyla güzel bir proje oluşturduk. Artan bir ivme ile projenin olumlu katkılarını görüyoruz? dedi.

BALIKESİR Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler
BALIKESİR Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler
BALIKESİR Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler
BALIKESİR Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler
BALIKESİR Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler
BALIKESİR Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler
BALIKESİR Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler
BALIKESİR Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler
BALIKESİR Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler
BALIKESİR Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler
BALIKESİR Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler
BALIKESİR Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler

Mesleki Eğitim, Balıkesir, Burhaniye, Hisarcık, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BALIKESİR Güneş enerjisiyle elektriği karşılayıp, kara geçtiler - Son Dakika


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