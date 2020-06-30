Güneş enerjisiyle köy halkı su masrafından kurtuldu - Son Dakika

Güneş enerjisiyle köy halkı su masrafından kurtuldu

Kastamonu'da kurulan güneş enerjisi panelleri ile üretilen elektrik sayesinde köyün içme suyu ihtiyacı karşılanıyor.

Kastamonu'da kurulan güneş enerjisi panelleri ile üretilen elektrik sayesinde köyün içme suyu ihtiyacı karşılanıyor.

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Merkeze bağlı Bulacık köyü muhtarı Hayati Bıyıklıoğlu, 3 mahallesi bulunan köyünün 2 ayrı noktasında yer alan su kuyularının yanına güneş enerjisi panelleri kurdurdu. Elde edilen elektrik ile kuyulardan su çıkartılarak köy şebekesine veriliyor.

Bıyıklıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 4 dönemdir köyde muhtarlık yaptığını söyledi.

Köyün şebeke suyunun su kuyularından karşılandığını ifade eden Bıyıklıoğlu, "Köyümüzün iki su kuyusu var. Kuyuların başına kurduğumuz elektrikli pompalar aracılığıyla su depoya doluyor oradan da köye dağılıyordu. 40 hanelik köye aylık 6 bin lira elektrik faturası geliyordu. Bu yatırımla köyümüzü bu faturadan kurtardık." diye konuştu.

Köy sakinlerinin desteği ile yaklaşık 110 bin liraya güneş enerjisi panellerini kurdurduklarını vurgulayan Bıyıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Köyümüzün bütçesinde bir miktar para vardı ayrıca bir de arsası vardı. Köyümüzün yararına harcama yapmak şartıyla bu arsayı sattık ve böyle bir yatırım yaptık. İki deponun yanına toplamda 103 güneş enerjisi paneli yerleştirdik. Panellerden elde edilen enerji elektrik enerjisine dönüşüyor. Depoda su azaldığında otomatik olarak çalışıyor ve depoya suyu basıyor. Bu yatırımla köyden para toplamayacağız artık."

Güneş enerjisi sisteminin yeni faaliyete geçtiğini ifade eden Bıyıklıoğlu, "Sistemin elektrik depolama imkanı olmadığı için sadece gündüz güneş olduğunda çalışıyor. Depomuz da 50 tonluk. Biraz küçük olduğu için sistem de gece çalışmadığı için bazen gece su kesilebiliyor. 2. bir su depomuz olursa kendi suyumuzu hiç ücret ödemeden kendimiz karşılamış olacağız. O nedenle yetkililerden köyümüze ikinci bir depo istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Sistemi uzun yıllar kullanacaklarını belirten Bıyıklıoğlu, "Bir problem yaşanmazsa ve hava şartlarımız iyi giderse 25 yıl boyunca kendi elektriğimizi üreterek, suyumuzu pompalayacağız. Köyümüzde 40 hane ve 3 mahalle var. Tüm hanelere içme suyunu veriyoruz. Onun için bir depo talep ediyoruz. Bundan sonraki süreçte projemizi büyütüp, köyümüzün elektrik ihtiyacını karşılamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Bulacık köyü sakinlerinden İbrahim İbrahimoğlu ise köye güneş enerjisi panellerinin kurulmasından çok memnun olduklarını aktararak, "Çok güzel oldu. Ben aylık 200-250 lira fatura ödüyordum. Bundan sonra bu külfetten kurtulacağız." dedi.

Fikret Salcıoğlu ise "Ben de 150-200 lira fatura ödüyordum. Bu külfetten kurtulacak olmamız bizi sevindirdi. Güneşin enerjisi değerlendirerek elektrik üretmemiz bizim için çok güzel oldu." şeklinde konuştu.

Kastamonu, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 11:57 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Güneş enerjisiyle köy halkı su masrafından kurtuldu - Son Dakika

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