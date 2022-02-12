GÜNEŞ ENERJİSİYLE LİSENİN ELEKTRİK İHTİYACINI KARŞILAYIP, FAZLASINI SATIYORLAR - Son Dakika

DİYARBAKIR'da Yeniköy Anadolu Lisesi'nde çatıya kurulan güneş enerjisi sistemiyle üretilen 25 bin kilovat elektriğin 15 bin kilovatsaati okula harcanırken, geriye kalan miktar elektrik dağıtım şirketine verilerek, ek gelir elde ediliyor. Okul Müdürü Ahmet Yakşi, projenin Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini belirterek, "Çatımızda 352 panel bulunmaktadır. Tam kapasiteyle çalıştığında bu 352 panelden ürettiğimiz elektrik miktarı 25 bin kilovata denk gelmektedir. Ayda 15 bin kilovata yakın bir elektrik tüketimimiz oluyor. Fazla enerjiyi bölgedeki anlaşmalı enerji şirketine veriyoruz. Bu da okula artı bir gelir olarak yansıyor" dedi.

Bağlar ilçesinde bulunan 24 derslikli ve 910 öğrencinin eğitim gördüğü Yeniköy Anadolu Lisesi yönetimi, bir proje geliştirdi. Bakanlığa sunulan ve kabul gören 890 bin TL maliyetli proje, Avrupa Birliği'nce finanse edildi. Ocak ayında çatıya yerleştirilen 352 güneş paneliyle üretilen elektrikle okulun aylık ortalama 15 bin kilovatsaat olan enerji ihtiyacı karşılanmaya başladı. Tam kapasiteyle çalıştığında ayda 25 bin kilovatsaat elektrik üreten okul, böylece hem kendi enerjisini üretmeye başladı hem de fazla enerjinin elektrik dağıtım şirketine verilmesiyle ek gelir elde etmeye başladı. Sıfır atık konusunda da örnek olan okulun bahçesine kurulan geri dönüşüm üniteleriyle de pil, cam, kağıt ve yağ gibi maddeler ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.

'OKULA ARTI BİR GELİR'

Okul Müdürü Ahmet Yakşi, okulun birçok okulda olmayan fiziki donanımlara sahip olduğunu ifade ederek, "Merkezi sistem klimamız var. Bu klimalar hem ısıtma hem soğutma şeklinde. Aynı zamanda merkezi sistem havalandırmamız var. Bütün sınıflarımızda, koridorlarımızda bunlar mevcut. Okulumuzda çevredeki diğer okullara göre 2 kat fazla bir elektrik tüketimi oluyor. Bu durumu fark edince çözüm bulmak adına yenilenebilir enerjiden faydalanmayı düşündük. Bu anlamda çaba göstererek, proje geliştirdik. Projemizi bakanlığa sunduk ve kabul edildi. Avrupa Birliği tarafından finanse edilip, çatımıza güneş panellerimizi kurduk. 890 bin TL gibi bir maliyeti oldu. Çatımızda 352 panel bulunmaktadır. Tam kapasiteyle çalıştığında bu 352 panelden ürettiğimiz elektrik miktarı 25 bin kilovata denk gelmektedir. Bu da bizim enerji ihtiyacımızı fazlasıyla karşılamaktadır. Ayda 15 bin kilovata yakın bir elektrik tüketimimiz oluyor. Fazla enerjiyi bölgedeki anlaşmalı enerji şirketine veriyoruz. Güneş enerjisi sistemi sayesinde kendi elektriğimizi kendimiz üretir duruma geldik. Bunun yanında fazladan üretim yapıyoruz. Bu da okula artı bir gelir olarak yansıyor. Bunun mutluluğunu gururunu yaşıyoruz" diye konuştu.