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Güneş " Eskipazar'ın ikinci bir Kardemir olmasını istiyoruz" - Son Dakika

Güneş " Eskipazar'ın ikinci bir Kardemir olmasını istiyoruz"

02.07.2021 11:02
Güneş

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Eskipazar Sanayi Bölgesinde Kamulaştırma çalışmalarında sona yaklaştıklarını ve istihdam anlamında burada ikinci bir Kardemir görmeyi beklediklerini söyledi.

AK Parti Karabük Milletvekili Niyazi Güneş, Eskipazar Sanayi Bölgesinde Kamulaştırma çalışmalarında sona yaklaştıklarını ve istihdam anlamında burada ikinci bir Kardemir görmeyi beklediklerini söyledi.

Her hafta sonu Karabük'ün bir bölgesini ziyaret ettiklerini ve her kesimden vatandaşla bir araya geldiklerini vurgulayan Güneş, Hadrianoupolis Antik Kenti çalışmalarının da önemine vurgu yaparak, bir tarih döneminde var olan Kent ile tanıştıklarını ve heyecanlandıklarını ifade etti. Güneş ayrıca Antik Kent bölgesini Turizm rotasına ekleyen tur firmalarına da teşekkür etti.

Milletvekili Güneş, " Yapılan programlar çerçevesinde; şehrimizde esnaflarımızla, sanayicilerimizle, köylülerimizle, çiftçilerimizle, turizmci esnafımızla hülasa tüm hemşehrilerimizle bir araya geliyoruz. Eskipazar ilçemizde son zamanlarda sanayiden turizme, ormancılıktan tarıma kadar bir çok alanda önemli çalışmalar yapılmaktadır.

Özellikle son iki yıldır Eskipazar OSB'nin ısrarla takip edilen ve bugünlerde devam eden kamulaştırma çalışmalarının sonuna yaklaşmış durumdayız. 360 hektar alanlık Eskipazar Metal ve Metal Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgemiz İlimize, Eskipazar ilçemize ve bölgemize çok büyük katkı sağlayacağına inanmaktayız. Projenin hayata geçmesiyle; ekonomik büyümemiz dahil, istihdam alanında yöremizin kalkınmasında önemli kazanımlar ortaya çıkacaktır. Amacımız; OSB'nin en kısa süre içinde sanayici ile buluşmasını, üretim ve istihdama başlamasını sağlamaktır. OSB bölgemiz ülkemizin en büyük üç limanından biri olan Filyos Limanı'na, İstanbul, Ankara ve Samsun gibi kavşak noktalarına, Enerji nakil hatlarına çok yakın bir bölgededir. OSB'miz Demiryolu, karayolu ve otoyolun kesiştiği noktada bulunmaktadır. Karabük halkı olarak bu önemli projeden beklentimiz büyüktür. İkinci bir Kardemir'in bu bölgede hayat bulacağına inanıyoruz" dedi.

Eskipazar ilçesinin tarihi de son yıllarda yapılan araştırmalarla gün yüzüne çıktığını, yapılan arkeolojik kazıların kendilerini heyecanlandırdığını da kaydeden Niyazi Güneş, "Osmanlı döneminde Viranşehir olarak adlandırılan mevkide 90'lı yıllardan itibaren yapılan çalışmalar Hadrianopolis Antik Kentinin varlığını, gün yüzüne çıkarmaya başladı. Antik Kentin, milattan önce 3500 ve milattan sonra 700 yıllarını kapsayan uzun bir tarih aralığında var olduğu ön görülmektedir. Kazı çalışmalarımız gösteriyor ki bölgede ciddi bir yerleşim mirası bulunmaktadır. Sosyal yaşamı zengin, ticaretin, hayvancılığın, meyveciliğin var olduğu ve dini inanç merkezi olan bir Antik Kent ile tanışıyoruz. Mitolojik tasvirler, hayvan ve insan figürleri, hamamlar, kiliseler her geçen gün daha da belirginleşiyor. Böyle sanatsal yapıların mevcudiyeti Antik Kentin canlı ve entelektüel bir sosyal yaşama sahip olduğunu da bizlere açıkça göstermektedir. Her geçen gün şehrin bize sunacağı güzellikleri sabırsızlıkla bekliyoruz.

Hadrianopolis Antik Kentimizin değerlerini, zenginliğini gün yüzüne çıkarmakta kararlıyız.

Bu kapsamda Antik kentteki kazı çalışmaları süreklilik arz edecek şekilde çalışmalarına devam edecektir. Dünya Miras Kenti Safranbolumuzla birlikte Hadrianopolis Antik Kentimizin turizm potansiyeli Karabükümüze önemli bir değer katacaktır. Bu yıl Turizm firmalarımızın Antik Kentimizi programa almalarını büyük bir memnuniyetle karşıladığımızı da ifade etmek isterim. Turistlerin gelmesi doğru bir iş yapıldığını ve doğru yolda ilerlediğimizi göstermektedir. Yerli ve yabancı tüm turistlerimizi bölgemize özellikle davet ediyorum.

Ersin Çelikbaş hocamız başkanlığında yürütülen kazı çalışmaları inşallah en verimli şekilde devam edecek." diye konuştu. - KARABÜK

Güneş Eskipazar'ın ikinci bir Kardemir olmasını istiyoruz

Kamulaştırma, Milletvekili, Eskipazar, Karabük, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Güneş ' Eskipazar'ın ikinci bir Kardemir olmasını istiyoruz' - Son Dakika


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