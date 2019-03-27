Son Dakika Haberleri: Güneş Etrafında Oluşan Hale İlgiyle İzlendi

Güneş Etrafında Oluşan Hale İlgiyle İzlendi

2 saat önce

KONYA'da güneşin etrafında oluşan hale ilgiyle izlendi.

Güneş Etrafında Oluşan Hale İlgiyle İzlendi, System.String[]
KONYA'da güneşin etrafında oluşan hale ilgiyle izlendi.

Öğle saatlerinde güneşin etrafında oluşan hale vatandaşların ilgisini çekti. Güneş etrafında oluşan halkaların, meteoroloji biliminde genellikle fırtına öncesinde belirdiği gözlemleniyor. Hale oluşumunda en büyük faktör ise ince buz bulutları. İnce ve büyük bulutlar milyonlarca buz kristali barındırıyor. Güneşten gelen ışıkların buz kristallerine çarpıp kırılmasıyla 'hale' adı verilen dairesel şekil meydana geliyor. Gökyüzünde gökkuşağı renkleriyle oluşan şölen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

- Konya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.03.2019 03:31 Kaynak: DHA

Konya, Güncel
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