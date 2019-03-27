Güneş Etrafında Oluşan Hale İlgiyle İzlendi

KONYA'da güneşin etrafında oluşan hale ilgiyle izlendi.

KONYA'da güneşin etrafında oluşan hale ilgiyle izlendi.



Öğle saatlerinde güneşin etrafında oluşan hale vatandaşların ilgisini çekti. Güneş etrafında oluşan halkaların, meteoroloji biliminde genellikle fırtına öncesinde belirdiği gözlemleniyor. Hale oluşumunda en büyük faktör ise ince buz bulutları. İnce ve büyük bulutlar milyonlarca buz kristali barındırıyor. Güneşten gelen ışıkların buz kristallerine çarpıp kırılmasıyla 'hale' adı verilen dairesel şekil meydana geliyor. Gökyüzünde gökkuşağı renkleriyle oluşan şölen vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.



- Konya

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