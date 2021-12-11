Güneş Fırtınası' İnsanlığı Karanlık Çağa Götürebilir - Son Dakika

ABD'deki Colorado Boulder Üniversitesi uzmanları, Dünya'dan 100 ışık yılı uzaklıkta etrafına ateşler fırlatan bir yıldız keşfetti. Bizim Güneş'imden 10 kat daha büyük olan bu yıldıza da, ağzından ateşler çıkartan yaratıktan esinlenerek "EK Draconis" ismi verildi.

Peki bu yıldız bizi neden ilgilendiriyor?

Bilim insanlarına göre bu yıldızın etrafa yaydığı "hava fişekler" Dünya'ya gelirse, Dünya karanlığa geçer ve insanlık da karanlık çağlara geri döner.

TARİH VERDİ

Bu yıldızın "Güneş fırtınası" yörüngedeki uyduları eritip Dünya'daki enerji ve telekomünikasyon sistemini çökertebilir.

Araştırmaya imza atan Dr. Yuta Notsu, "EK Draconis'in yaydığı enerji bugüne kadar gördüklerimizden çok fazla" diye konuştu.

Hatta insanlık için kötü bir de tahmini var: "Bu yüzyılın sonunda başımıza gelebilir."

Böyle bir durumda insanlık trilyonlarca zarar görebilir.