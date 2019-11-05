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Güneş göletinde su tutulmaya başlandı

6 saat önce

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsalında yapımı devam eden Güneş Göleti'nde su tutulmaya başlandı.

Güneş göletinde su tutulmaya başlandı, System.String[]

Gaziantep'in İslahiye ilçesi kırsalında yapımı devam eden Güneş Göleti'nde su tutulmaya başlandı.


Gaziantep'in İslahiye ilçesi Yesemek Mahallesi kırsalında Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı devam eden Güneş Göleti'nde su tutulmaya başladı.


Güneş deresi üzerinde 2016 yılında yapımına başlanan ve yapımı süren Güneş Göleti, bölgedeki çiftçilerin umudu olacak. Çiftçiyi elektrik masrafından kurtaracak göletin yapımı tamamlandığında bölgedeki 6 bin 500 dönüm tarım arazisi sulanacak


Yesemek Muhtarı Mustafa Güneş, kaynak eksikliğinden dolayı çalışmaların yavaş sürdüğünü belirterek, gerekli kaynağın artırılması halinde ise 2 ay gibi kısa sürede göletin hazır hale getirilebileceğini söyledi. - GAZİANTEP

Devlet Su İşleri, Gaziantep, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 04:34 Kaynak: İHA
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