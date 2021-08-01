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Güneş gözlüğü alırken bunlara dikkat - Son Dakika

Güneş gözlüğü alırken bunlara dikkat

01.08.2021 13:53
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Yaz aylarında yoğun olarak kullanılan güneş gözlüklerinin seçimi konusunda uzmanından uyarı geldi.

Yaz aylarında yoğun olarak kullanılan güneş gözlüklerinin seçimi konusunda uzmanından uyarı geldi. Optisyenlik Programı Öğretim Görevlisi Mehmet Fidan,     "Camların mutlaka UV ışınlarını engellemesi, güvenilir tescil belgesine sahip olması gerekir. Sahte güneş gözlüğü kullanımının göze verdiği zararlar yıllar sonra ortaya çıkabilir" dedi.

Numaralı gözlük ya da güneş gözlüğü alınırken bir optisyen eşliğinde karar verilmesinin gelecekte yaşanması muhtemel sorunların önüne geçeceğini söyleyen İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Optisyenlik Programı Öğretim Görevlisi Mehmet Fidan, gözlüğün göz kusurlarını düzeltme ve güneşi engellemenin yanı sıra kişinin yaşamında önemli bir aksesuar olduğunu ifade etti. Fidan, özellikle yaz aylarında kullanımı yoğunlaşan güneş gözlüğü kullanımı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"CAMLAR ULTRAVİYOLE (UV) IŞINLARINI ENGELLEMELİ"

Ultraviyole (UV) ışınların, göz tarafından algılanamayan ve insan sağlığı için zarar teşkil eden ışınlar olduğunu belirten Mehmet Fidan, "Göz sağlığı için öncelikle güneş gözlüğünün camının renginden ziyade UV ışığını bloke edici bir özellik taşıyıp taşımadığına dikkat etmek gerekir. Dolayısıyla kaliteli bir güneş gözlüğü, UV ışınlarını engellediğine dair sertifikaya sahip olmalıdır" dedi.

"CE (CONFORMİTÉ EUROPÉENE) BELGESİ BULUNMALI"

Güneş gözlüğü takıldığında nesnelerin netliği yani detayların kaybolmaması gerektiğine dikkat çeken Fidan, gözlük satın alırken ürünün, Avrupa Birliği standartlarında minimum güvenlik koşullarının sağlandığını gösteren CE (Conformité Européene) güvenilir tescil belgesine sahip olmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

"TEK BAŞINA AYNALI CAM UV KORUMASI SAĞLAMIYOR"

Öğr. Gör. Mehmet Fidan, aynalı camların kullanıldığı güneş gözlüklerinde gelen ışığın büyük çoğunluğunun geri yansıdığını, bu nedenle güneş ışınlarının yoğun olduğu yerlerde örneğin deniz kenarlarında ya da kar ile kaplı yerlerde kullanılabileceğini dile getirdi ancak şu uyarıda bulundu:

"Aynalı gözlük kullanımı göze gelen ışık miktarını düşürmekte, ancak UV engelleme özelliğini etkilememektedir. Benzer şekilde, farklı cam renginde güneş gözlüklerinin kullanımının UV blokajı üzerinde bir etkisi yoktur."

"SAHTE GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ RETİNAYA ZARAR VERİYOR"

Sahte güneş gözlüğü kullanımının göze verdiği zararın yıllar sonra ortaya çıkabildiğinin altını çizen Öğr. Gör. Fidan, 'Güneş ışınlarını engelliyor, bir şey olmaz' düşünceleri ile satın alınan güneş gözlüklerinin kalitesiz camlarının kesinlikle gözün retinasına zarar vereceğini ifade etti.

UV engelleme özelliği olmayan sahte gözlük takıldığında, gözlüğün sağladığı gölge etkisiyle göz bebeklerinin daha fazla açılacak ve zararlı UV ışınlarına daha fazla maruz kalacağını belirten Fidan, UV filtresi olmayan sahte gözlük kullanımından kaçınılması gerektiğini söyledi.


Güneş gözlüğü alırken bunlara dikkat

Öğretim Görevlisi, Mehmet Fidan, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Güneş gözlüğü alırken bunlara dikkat - Son Dakika


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