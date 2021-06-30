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Güneş gözlüğü seçiminde dikkatli olmak gerekiyor - Son Dakika

Güneş gözlüğü seçiminde dikkatli olmak gerekiyor

30.06.2021 10:22
Güneş gözlüğü seçiminde dikkatli olmak gerekiyor, System.String[]

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fadime Nuhoğlu, ultraviyole ışınlarının canlı dokular için son derece zararlı olduğunu ve bu zararlı ışınlara maruz kalan gözlerde kanser riskinin arttığını belirterek, "Ultraviyole ışınlarının zararlı...

Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fadime Nuhoğlu, ultraviyole ışınlarının canlı dokular için son derece zararlı olduğunu ve bu zararlı ışınlara maruz kalan gözlerde kanser riskinin arttığını belirterek, "Ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak ve görüş netliği sağlamak ancak doğru güneş gözlüğü kullanımıyla mümkün olabilir." ifadesini kullandı.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, ultraviyole ışınlarına maruz kalan gözlerde kanser ve katarakt riski artıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bezmialem Vakıf Üniversitesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fadime Nuhoğlu, güneş gözlüğü kullanmanın gerekliliğini vurgulayarak, doğru güneş gözlüğü seçimi ile ilgili bilgiler verdi.

Güneş gözlüğünün göz sağlığını korumak için önemli bir gereklilik olduğunu aktaran Nuhoğlu, ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak ve görüş netliği sağlamanın ancak doğru güneş gözlüğü kullanımıyla mümkün olabileceğine işaret etti.

Nuhoğlu, ultraviyole ışınların canlı dokular için son derece zararlı olduğunu ve bu zararlı ışınlara maruz kalan gözlerde kanser riskinin arttığını belirterek, şunları kaydetti:

"Ultraviyole ışınları canlı dokular için son derece zararlıdır ve gözün zamanından önce yaşlanmasına sebep olur. Fazla UV ışınlarına maruz kalan gözlerde, göz etrafındaki ve göz kapaklarındaki deride, ayrıca göz içi dokularda kanser gelişme riski artar. UV ışınları, göze et yürümesine, alerjik konjonktivite, gözün şeffaf tabakası olan korneada hasara, kataraktın oluşmasına neden olabilir. Ayrıca sarı nokta denilen ve görüş keskinliğinin en yüksek seviyede sağlandığı, gözün arkasında yer alan retina tabakasındaki makulada kalıcı ve gözlükle dahi düzelmeyen bozulmaların oluşmasına neden olabilir. Dolayısıyla güneş gözlükleri, görüş netliğini artırır, göz yorgunluğuna engel olur. Ayrıca, güneşten gelen zararlı UV ışınlarından gözlerimizi korur. Bu nedenle sadece yazın değil, kış mevsiminde, karlı havada da güneş gözlükleri kullanılmalıdır. Ultraviyole ışınlarının zararlı etkilerinden korunmak ve görüş netliği sağlamak ancak doğru güneş gözlüğü kullanımıyla mümkün olabilir."

"Yanlış seçilmiş güneş gözlüğü kullanmak, hiç güneş gözlüğü kullanmamaktan daha zararlıdır"

Doç. Dr. Fadime Nuhoğlu, yanlış seçilmiş güneş gözlüğü kullanmanın, hiç güneş gözlüğü kullanmamaktan daha zararlı olduğunu vurgulayarak, "Her koyu renkli camı olan gözlük UV ışınlarını filtre etmez. Göz kendini UV ışınlarından korumak için göz kapaklarını kısma, göz bebeğinin küçültme gibi koruma mekanizmalarına sahiptir. Yanlış seçilen güneş gözlükleri, bu mekanizmaların çalışmasına engel olarak gözün daha fazla zarar görmesine sebep olur." ifadelerini kullandı.

Güneş gözlüklerinin EN, ANSI, TSE gibi uluslararası normlara uygun olması gerektiğini belirten Nuhoğlu, güneş gözlükleri ile ilgili şu tavsiyelerde bulundu:

"Kolay kırılmayan ve dayanıklı olmalıdır. Güneş gözlükleri, spor yaparken veya diğer aktivitelerde kırılarak göze zarar verebilir. Kullanım amacımıza uygun olmalıdır. Araç kullanırken görüş netliğimizi azaltmayan, trafik lambalarını görebileceğimiz özellikte ve koyulukta olmalıdır. Çerçevesinin büyüklüğü ve sapların kalınlığı UV'nin göze ulaşmasına engel olan dizaynlar tercih edilmeli. Kaşların üzerine çıkan yanaklara değmeyen yanlardan da UV'nin girişine engel olacak kalınlıkta çerçeveler tercih edilmelidir. Camların UV filtre özelliği yüzde 70'in altında olmamalıdır, yüzde 99'un üzerinde olması en sağlıklı olanıdır. Camda polarize filtre olması, camın UV filtre etme özelliği olduğunu göstermez. Polarize filtre sadece yüzeyden yansıyan ışınları tutarak görüş netliğini artırır. Bu özellik, sürücüler ve denizciler için faydalıdır ancak LED ekran kullanan pilotlara tavsiye edilmez. Çünkü polarize filtreli camlar LED ekranların görülmesine engel olur."

Nuhoğlu, güneş gözlüğü seçiminde en önemli kriterlerden birinin de cam rengi olduğuna dikkati çekerek, önerilen en ideal güneş gözlüğü cam renginin gri, kahve ve yeşil olduğunu bildirdi.

Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Öğretim Üyesi, Kanser, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Güneş gözlüğü seçiminde dikkatli olmak gerekiyor - Son Dakika Ekonomi


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