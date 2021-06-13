Güneş gözlüğü ve terlik çalan hırsızlar kamerada - Son Dakika

Güneş gözlüğü ve terlik çalan hırsızlar kamerada

İZMİR - İzmir'in Bergama ilçesinde bir züccaciye dükkanına giren ve iş yerinden gözlük ile terlik çalan hırsızlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi. Hırsızlık şüphelilerinin polis tarafından arandığı öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay 12 Haziran Cumartesi sabah saat 04.45 sıralarında ilçeye bağlı İslamsaray Mahallesi'nde bulunan bir züccaciye dükkanında meydana geldi. İddiaya göre iş yerine motosikletle gelen ve kimliği henüz tespit edilemeyen bir kadın ve bir erkek, brandaları kaldırarak iş yerine girdi. İş yeri içerisinden yaklaşık 2 bin lira değerinde gözlük ve terlik çaldıkları öne sürülen iki şüpheli daha sonra olay yerinden uzaklaştı. Sabah iş yerini açan dükkan sahibi Mehmet Aslan (23), bazı ürünlerin yerinde olmadığını gördü. Güvenlik kameralarını inceleyen Aslan, iki kişinin iş yerine girdiklerini tespit ederken, durumu polis ekiplerine bildirdi. İş yeri sahibi Aslan'ın şikayeti üzerine polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Öte yandan meydana gelen hırsızlık olayı, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde iş yeri önüne motosikletle gelen bir kadın ve bir erkek şüphelinin brandayı kaldırarak dükkana girdikleri ve daha sonra çıktıkları göründü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.