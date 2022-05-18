Güneş gözlüğünü taktı, kamyonet kasasında uyuyarak böyle yolculuk yaptı - Son Dakika
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Güneş gözlüğünü taktı, kamyonet kasasında uyuyarak böyle yolculuk yaptı

18.05.2022 12:01

Güneş gözlüğünü taktı, kamyonet kasasında uyuyarak böyle yolculuk yaptı Maltepe'de açık kasa kamyonetin kasa kısmında güneş gözlüğünü takıp uyuyan bir kişinin tehlikeli ve ilginç yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Güneş gözlüğünü taktı, kamyonet kasasında uyuyarak böyle yolculuk yaptı

İSTANBUL - Maltepe'de açık kasa kamyonetin kasa kısmında güneş gözlüğünü takıp uyuyan bir kişinin tehlikeli ve ilginç yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Maltepe'de D-100 karayolu üzerinde araçların hızla seyir halinde olduğu sırada açık kasa kamyonet kasasında bir kişi uyuyarak yolculuk yaptı. Güneş gözlüğünü takmayı ihmal etmeyen kamyonet kasasındaki kişi trafikteki gürültüye aldırış etmeden dakikalarca uyudu. Kamyonet kasasında uyuyarak kilometrelerce yolculuk yapan kişi cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

Korunaksız bir şekilde kasada uyuyarak yolculuk yapan kişinin trafikte seyir halindeyken uyumasının yanı sıra daha rahat uyumak için güneş gözlüğünü takması da trafikteki diğer sürücüler tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Öte yandan kamyonet içerisinde yolcu koltuğunda bulunan bir kişinin ise kamyonetin seyir halinde olduğu esnada aracın kapısını bir süre açarak gitmesi ise korku dolu anlara neden oldu.

Güneş gözlüğünü taktı, kamyonet kasasında uyuyarak böyle yolculuk yaptı
Güneş gözlüğünü taktı, kamyonet kasasında uyuyarak böyle yolculuk yaptı
Güneş gözlüğünü taktı, kamyonet kasasında uyuyarak böyle yolculuk yaptı
Güneş gözlüğünü taktı, kamyonet kasasında uyuyarak böyle yolculuk yaptı

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Kamyonet, Maltepe, Güneş, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Güneş gözlüğünü taktı, kamyonet kasasında uyuyarak böyle yolculuk yaptı - Son Dakika


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