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Güneş'i ilk defa bu kadar yakından görüyoruz: Çekilen en net görüntü yayınlandı
19 dakika önce
Ulusal Bilim Vakfı (NSF) Güneş'in Inouye Güneş Teleskobu tarafından çekilen en net görüntüsünü yayınladı. ABD’nin Hawaii eyaletinde bulunan Inouye Güneş Teleskobu tarafından elde edilen görüntülerde, Güneş'in düzensiz yüzeyi ve yüzeydeki manyetik patlamalar detaylı bir şekilde görülüyor.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaleti merkezli federal araştırma kurumu Ulusal Bilim Vakfı (NSF) Güneş'in şimdiye kadar çekilen en net görüntüsünü yayınladı.
ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Inouye Güneş Teleskobu tarafından elde edilen görüntülerde, Güneş'in düzensiz yüzeyi ve yüzeydeki manyetik patlamalar detaylı bir şekilde görülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:05
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