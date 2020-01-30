Güneş'i ilk defa bu kadar yakından görüyoruz: Çekilen en net görüntü yayınlandı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güneş'i ilk defa bu kadar yakından görüyoruz: Çekilen en net görüntü yayınlandı - Son Dakika Dünya

Güneş'i ilk defa bu kadar yakından görüyoruz: Çekilen en net görüntü yayınlandı

19 dakika önce

Ulusal Bilim Vakfı (NSF) Güneş'in Inouye Güneş Teleskobu tarafından çekilen en net görüntüsünü yayınladı. ABD’nin Hawaii eyaletinde bulunan Inouye Güneş Teleskobu tarafından elde edilen görüntülerde, Güneş'in düzensiz yüzeyi ve yüzeydeki manyetik patlamalar detaylı bir şekilde görülüyor.

Güneş'i ilk defa bu kadar yakından görüyoruz: Çekilen en net görüntü yayınlandı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaleti merkezli federal araştırma kurumu Ulusal Bilim Vakfı (NSF) Güneş'in şimdiye kadar çekilen en net görüntüsünü yayınladı.


ABD'nin Hawaii eyaletinde bulunan Inouye Güneş Teleskobu tarafından elde edilen görüntülerde, Güneş'in düzensiz yüzeyi ve yüzeydeki manyetik patlamalar detaylı bir şekilde görülüyor.

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Amerika Birleşik Devletleri, Virginia, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 08:05 
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