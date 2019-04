- Güneş: "İlginç ve beklenenin dışında bir sonuç oldu"RİZE - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş Çaykur Rizespor müsabakasının ilginç ve beklenin dışında bir sonuç olduğunu söyledi.Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 7-2 mağlup eden Beşiktaş'ta, Teknik Direktör Şenol Güneş, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında Çaykur Rizespor karşısında aldıkları sonucun ilginç ve beklenenin dışında sonuç çıktığını belirterek, "Çok başarılı bir takıma karşı oynadık. Maçtan evvel de çekindiğimiz bir takımdı. Oynadığı oyunla hem iz bıraktı hem de hak ettiği sonuçları aldı. Bugün de baktığınızda yine o iştahla başladılar. Attığımız iki gol sonrası oyun kontrolünü onlara verdik. Biz çıktığımız ataklardaki isabetli şutlarımız hem golle sonuçlandı. Rakibimizin bugün kaybettiği maç sonrası onların kötü olduğunu söylemek. Bizim de kazanınca her şeyin iyi olduğunu söylemek doğru değil. Zaman zaman onlarında üstünlüğü vardı. Hak ettiğimiz bir sonuç oldu ama rakipte kazansa aynı şeyi söyleyebilirdim. Bizim için önemli bir 3 puan aldık. Bugünkü sonuca bakarak Çaykur Rizespor'u haksız eleştirmemek lazım. Rizespor'un bu maçı çok dikkate almaması lazım. Bizim içinde kazandık diye her şey süt liman değil" ifadelerini kullandı."Galatasaray- Fenerbahçe maçına gitmemi gerektirecek bir durum yok"Haftaya oynanacak olan Başakşehir-Beşiktaş maçı ve Fenerbahçe-Galatasaray müsabakasında tribünlerde olacak mısınız? sorusuna ise Güneş, "Her maç değerli. Başakşehir ikinci yarı en az puan kaybı olan takım onu karşı üstünlük sağlamak istiyoruz. Kazanmak istiyoruz. Başakşehir'in iyi bir hocaları ve oyuncuları var. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk da ben başaralı buluyorum. İyi bir şekilde hazırlanacağız. Galatasaray-Fenerbahçe maçına benim gitmemi gerektirecek bir durum yok. Fenerbahçe ile maçımız yok. Galatasaray ile var. Galatasaray'ı izlettiriyoruz. Hocalardan bir tanesi gider diğer takımlara gittiğimiz gibi. Biz sıralama yerinden çok cumartesi günü maça nasıl çıkarız. Nasıl kazanırız. Değerlendirme yapacağız" dedi."Burak oyun dışına çıktı" Burak Yılmaz 'ın oyundan almasıyla ilgili olarak ise Güneş, "Burak iyi bir oyuncu Türkiye için önemli bir oyuncu. Zaman zaman onunda rakibinde maç içerisinde agresiflikleri oluyor. Gereksiz hareketler oldu. Dışa dönük hareketler olduğu için doğru bulmadım. Bizimde aleyhimize oldu.Taraftarlar, hakemlerle konuşmak oyun dışına çıkmak demektir. Burak iyi bir oyuncu yetenekli bir oyuncu sahada ne kadar kalırsa hem takıma hem kendine yararı olur. Onun için dışarı almanın daha doğru olacağını düşündüm. Olumlu gitti. Tersi de olabilirdi. Değişik yorumlar yapılabilirdi" dedi.Maçta VAR'ın hata verdiği iddialarla ilgili olarak ise Güneş, "VAR ilgili benim şu an bir şey söylemem doğru değil. Sezon başında toplantıda söylediğimde herkes duygusal açıdan bakıyor. Herkes kendi fikrini önemsiyor. Pozisyonları görmedim. İzlemedim de. Bir şey söylersem doğru yapmıyor olmam. Eğer ofsayt ise verdiği karar yanlıştır ama doğru karar verdiğini düşünüyor. O yüzden onunla tartışın ben cevap veremem" dedi."Ben şimdi olsam beni kaleye almazdım"Çaykur Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın milli takıma çağırılmamasıyla ilgili olarak ise Şenol Güneş, "Her oyuncunun aynı heyecanda olması bizim için çok önemli. Aynı şey Konyaspor 'da Serkan için de geçerli. Gökhan beğendiğim bir kaleci, alabilirdim. Mert düşündüğümüz için Sinan da direkt oynayan bir kaleciydi. Kardeşim de çocuğum da olsa duyguyla bakmam bu işe. Gökhan alsaydım. İkisinden biri olmayacaktı. Uğurcan Çakır güvenilir geleceği olan bir kaleci. Muhammet'te tanıdığım bir kaleci. Gökhan'da olabilir. Çağırılmadığında küsüp bırakmamak lazım. Çağırıldığında garanti görmemek lazım. Başakşehir'de Mert'i tercih ettim. Laik kaleciler. Gurur duyuyoruz Türk kalecilerinin sayısı çoğaldı. Bizim zamanımızda bir tane iki tane vardı. Ben şimdi olsam beni kaleye almazdım. Onun için bu haksızlık olarak görmeyin. Moral vermek lazım. Bugünkü sonuca bakarak da Gökhan'ı değerlendirmem. Milli Takım bir tercih yeridir. Kapalı değil milli takım ona da diğerlerine de" dedi.