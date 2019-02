Güneş'in Etrafında En Hızlı Dönen Asteroit Bulundu

Güneş Sistemi, tıpkı Dünya ve sistemdeki diğer gezegenler gibi Güneş'in etrafında dönen gök cisimleriyle dolu. Bu cisimlerden bazıları dönüşlerini ağır ağır tamamlarken, bazıları ise inanılmaz kısa dönüş periyotlarına sahip. Örneğin Merkür yalnızca 88 Dünya gününde bir yılını tamamlarken, Plüton'un bir yılı 248 Dünya yılı sürüyor.Göktaşlarının da benzer şekilde farklı döngü süreleri var. Bu süre yörünge uzunluğuna, cismin kütlesine ve başka bazı değişkenlere göre uzalıp kısalabiliyor. California Institute of Technology 'nin astronomik veri ve bilim merkezi IPAC (Infrared Processing and Analysis Center/Kızılötesi İşleme ve Analiz Merkezi)'nden araştırmacı Quanzhi Ye, "Venüs'ün yörüngesinin dışında, olağan dışı bir bir gök cismi bulduk - ve bu önemli." diyor.2019 AQ3 adlı bu gök cismi "çok nadir bir tür" olarak tanımlanıyor. Ye, "Orada, buna benzeyen ve henüz keşfedilmemiş pek çok göktaşı olabilir." ifadesini kullanıyor. Her ne kadar Güneş Sistemi'nde en kısa yıla sahip gök cismi 2019AQ3 olmasa da, araştırmacılar gök cisminin özel olduğundan emin.Ye, 2019AQ3'ü 4 Ocak'ta Zwicky Geçici Tesislerinde(ZTF) yaptığı gözlemler sırasında keşfetti. Mart 2018'den beri aktif olan ZTF, şimdiye kadar 60 yeni göktaşının keşfedilmesini sağladı.Bu göktaşının Atiras türü göktaşları arasında olması göktaşını özel kılıyor. Bilinen 800.000 gök taşının yalnızca 20 kadarı bu kategoriye giriyor. Atira tipi göktaşları, Dünya'dan daha iç tarafta yörüngelere sahip.Araştırmacılar, bu göktaşlarının kökeninin büyük bir gizem olduğunu söylüyor.2019AQ3 Dünya'ya yakın bir gök cismi olmasına rağmen gezegenimiz için bir tehdit teşkil etmiyor. Gök cismi Dünya'ya en fazla 35.4 milyon kilometre yaklaşacak.Yeni cismin boyutları tam olarak kesin olmasa da, gözlemlere göre cismin yarıçapının 1.6 kilometre olduğu düşünülüyor. Ye, son olarak "Pek çok açıdan, 2019AQ3 gerçekten garip bir asteroit" ifadelerini kullandı.