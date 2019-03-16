Güneş'in Jokeri Adem Ljajic!
1 saat önce
Beşiktaş'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic, Göztepe karşısında 4 farklı bölgede forma giydi.
Beşiktaş
'ın Sırp yıldızı Adem Ljajic
, Göztepe karşısında 4 farklı bölgede forma giydi. Maça sol açıkta başlayan Ljajic, daha sonra orta sahaya geçti.
Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Adem Ljajic, Göztepe karşısında 4 farklı bölgede forma giydi. Mücadeleye sol kanatta başlayan yıldız oyuncu, 7. dakikada Adriano'nun sakatlanmasının ardından oyuna Necip dahil olana kadar sol bekte forma giydi. Adem'in sol bekte forma giydiği 5 dakikalık periyotta Ricardo Quaresma
sağ açıktan sol açığa geçerken, Necip'in oyuna girmesiyle birlikte Teknik Direktör Şenol Güneş
, Adem Ljajic'i sol açığa çekti. İkinci yarının başında Necip'i kenara alan Şenol Güneş, oyuna Lens'i dahil ederken kanatları da Lens-Quaresma ikilisine teslim etti. İlk yarıyı sağ açıkta tamamlayan Adem Ljajic, oyuna Jeremain Lens'in dahil olması sonrasında orta sahaya geçerek Atiba'yla yan yana oynadı. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 08:42 Kaynak: İHA
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