Güneş'in kutuplarını hiç olmadığı kadar yakından gözlemleyecek Solar Orbiter fırlatıldı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Güneş'in kutuplarını hiç olmadığı kadar yakından gözlemleyecek Solar Orbiter fırlatıldı - Son Dakika Dünya

Güneş'in kutuplarını hiç olmadığı kadar yakından gözlemleyecek Solar Orbiter fırlatıldı

6 saat önce

Pazartesi sabahı erken saatlerde ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden yola çıkan Solar Orbiter, Güneş'in kutuplarını ve manyetik hareketlerini daha önce olmadığı kadar yakından gözlemleyecek.

Güneş'in kutuplarını hiç olmadığı kadar yakından gözlemleyecek Solar Orbiter fırlatıldı, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) ve Avrupa Uzay Ajansı'nın uzay aracı Solar Orbiter, bir ilki gerçekleştirerek Güneş'in kutuplarını yakından görüntülemek üzere fırlatıldı.


Pazartesi sabahı erken saatlerde ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden yola çıkan Solar Orbiter, Güneş'in kutuplarını ve manyetik hareketlerini daha önce olmadığı kadar yakından gözlemleyecek.

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Amerika Birleşik Devletleri, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 11:29 
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