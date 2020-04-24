"Güneş ışınları COVID-19'a karşı korumaz"

Alman uzmanlar, Trump'ın ultraviyole ışınlarının COVID-19 tedavisinde kullanılabileceği yönündeki önerisine karşı uyardı. Aksine, uzun süre güneş ışınlarına maruz kalmanın bağışıklık sistemini zayıflattığı vurgulandı.Alman Radyasyondan Korunma Dairesi (BfS), Trump'ın COVID-19'a karşı ışın tedavisi önerisinin ardından bir açıklama yaptı ve güneşlenmenin COVID-19'a ya da herhangi bir bulaşıcı hastalığın yayılmasına karşı bir tedbir olamayacağı yönünde uyardı. Kurumun Cuma günü yaptığı açıklamada "Ultraviyole ışınlarının başka zararlarının yanı sıra, vücudun bağışıklık sistemini zayıflatma etkisi de var" uyarısında bulunuldu. Kurumun sözcücü "Hangi hastalık olduğu fark etmez, hasta olan bir kişi fazla güneş ışığına maruz kalmamalıdır" diye konuştu.



Radyasyondan Korunma Dairesi sözcüsü, uzun süre ultraviyole ışınlarına maruz kalmanın, bağışıklık sistemine olan olumsuz etkisinin yanı sıra cilt kanseri riskini de artırdığını vurgulayarak "Bu nedenle BfS, korumasız bir şekilde uzun süre güneşte kalmaktan kaçınılmasını tavsiye ediyor" diye konuştu.



Son dönemde UV ışınlarınları ile koronavirüsün yayılmasını önlemeye dair raporların arttığına değinen BfS sözcüsü, "Kim güneş ışınlarının virüsü öldürüp COVID-19 hastalarını iyileştireceğini düşünüyorsa, yanılıyor" ifadelerini kullandı. Söz konusu raporların "sadece yüzeyler ya da cisimlerin üzerinin sterilizasyonu" ile iligili olduğunu vurgulayan sözcü "kesinlikle canlıların vücudu ya da cildindeki virüslerin öldürülmesi ile bir ilgisi" olmadığının altını çizdi.



UV-C ışınları kanseri tetikleyebilir



BfS sözcüsü, virüsleri öldüren UV ışınları ile UV-C ışınlarının kastedildiğini söyledi. UV-C ışınlarının virüs ve bakterileri öldürdüğü biliniyor. UV-C lambaları, bazı tesislerde su havuzlarının dezenfekte edilmesinde ya da steril olması gereken laboratuvarlar gibi iş yerlerinde kullanılıyor. Ancak BfS uzmanları, UV-C ışınlarının insanlar için UV-A ve UV-B ışınları kadar zararlı olduğunun altını çiziyor. Kurum sözcüsünün açıkladığı bildiride "UV-C lambalarına kesinlikle bakılmaması, altında durulmaması ve vücudun hiçbir kısmının bu lambaların altına tutulmaması gerektiği" uyarısı yapıldı. Bu ışınların bakterileri öldürmeye yetmeyecek derece zayıflıktaki bir miktarının dahi genetik yapıya zarar verebileceği ve kanseri tetikleyebileceği vurgulandı.



ABD Başkanı Trump, Perşembe akşamı Beyaz Saray'da yaptığı basın toplantısında, COVID-19 tedavisinde, hastaların vücuduna dezenfektan enjekte etme seçeneğinin yanı sıra ışın terapisi de önermişti. Trump, insanlara güneşin tadını çıkarmasını tavsiye edip "Bir etkisi varsa harika olur" demişti.



dpa/ BD,EC



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