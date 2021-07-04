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Güneş Kenti Mersin'de Büyükşehir'den Doğa Dostu Uygulama - Son Dakika

Güneş Kenti Mersin'de Büyükşehir'den Doğa Dostu Uygulama

04.07.2021 19:11
Güneş Kenti Mersin'de Büyükşehir'den Doğa Dostu Uygulama, System.String[]

browser hatası supports HTML5 videoBüyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer'in öncülüğünde gerçekleştirdiği çalışmalarla, Mersin'de yenilenebilir, temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden en iyi şekilde faydalanmak için güneş panellerini hizmet yapılarına kurmaya başladı.

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Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer'in öncülüğünde gerçekleştirdiği çalışmalarla, Mersin'de yenilenebilir, temiz enerji kaynağı olan güneş enerjisinden en iyi şekilde faydalanmak için güneş panellerini hizmet yapılarına kurmaya başladı. Pilot bölge olarak Güven Park'taki tuvaletler ve 5 Mahalle Mutfağı'na kurulan güneş panelleri ile çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi, ilçelerde de güneş enerji santrali kurmayı planlıyor. Kurulan güneş panelleri sayesinde vatandaşın hizmetine açılan yapılar, kendi ürettiği elektriği kendi tüketiyor.

Hem enerji gideri azalıyor hem yenilenebilir enerjiye dikkat çekiliyor

Büyükşehir Belediyesi ve MESKİ'ye ait bina ve yapılarda güneş panellerinin yaygınlaştırılması ile fatura giderlerinde önemli ölçüde tasarruf edilmesi hedefleniyor. Güneş enerjisinin yaygınlaştırılmasıyla vatandaşlarda temiz ve yenilenebilir enerji farkındalığı yaratılması amaçlanıyor.

"Biz toplumu bilinçlendirmek istiyoruz. Böyle bir yönetim anlayışımız var"

Başkan Seçer, Dünya Güneş Günü etkinliğinde yaptığı açıklamada, ulaşımdan vatandaşlara hizmet sunulan diğer birçok yapıda enerji tüketimi olarak güneş enerjisinden faydalandıklarını belirterek, 51 akıllı duraktaki panoların güneş enerjisi ile çalıştığını söylemişti. Yakın zamanda hizmete açtıkları Mersinden Güneş Enerjisi ile Kurutma Tesisi'ne de değinen Seçer, şu ifadelere yer vermişti:

"25 kadın istihdam ediliyor. Orada 52 adet güneş enerjisi paneli kuruldu. 50 metrekare alan üzerinde kurulan bu sistem bize saatlik olarak 18, 5 kW elektrik üretiyor ve o tesisin yüzde 60'ı da güneş enerjisinden besleniyor. Yine spor tesislerimizde 60 kW'lık bir fotovoltatik güneş enerji sistemi kuruldu. Yine bizim Mahalle Mutfaklarımız var. Bunlar önemli diye düşünüyorum. Bunlar küçük dokunuşlar ama damlaya damlaya nerelere gelecek. Orada kullandığımız elektriği güneş enerjisinden elde ediyoruz. Şu anda 5 Mahalle Mutfağımızda 1'i Demirtaş'ta, diğerleri Tarsus'un muhtelif mahallelerinde güneş enerjilerinden elektrik üretiyoruz. Yine yeni WC'ler kurduk, şehrin muhtelif yerlerine. Orada pilot çalışmasını tamamladı arkadaşlar. Verim aldılar. Her WC'nin, Kültür Park'ta var; tamamına konacak bunlar. Artık onlar da güneş enerjisinden faydalanacak. Şimdi bu çalışmalardaki amacımız parasal değerinden ziyade bir farkındalık yaratmak. Biz toplumu bilinçlendirmek istiyoruz. Böyle bir yönetim anlayışımız var. 'Bu uygundur' deyip vatandaşlarımızı buna sevk etmek istiyoruz. "

"Güven Park'ta pilot bölge olarak başlattık"

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Enerji İşleri Şube Müdürlüğü'nde görevli Enerji Sistemleri Mühendisi Merve Kaya, güneş kenti olan Mersin'de güneş potansiyelini değerlendirmek için bulunan her alanı güneş panelleri ile elektrik üretmek için kullandıklarını ifade ederek, "Bu alanda yaptığımız birçok proje mevcut. Mesela şu an bulunduğumuz Güven Park'ta pilot bölge olarak başlattık. Tuvaletlerimizin üzerine güneş panelleri kurduk. Aydınlatmaları buradan sağlıyoruz. Hiçbir fatura, hiçbir abonelik olmadan kendi ürettiği elektriği kendi tüketiyor. Onun dışında Mahalle Mutfaklarımız da aynı sistemle çalışıyor. 3'er adet panel koyduk oralara. Buralarda da aynı şekilde hiçbir abonelik ve fatura olmaksızın kendi ürettiği elektriği kendisi tüketiyor" dedi.

Kaya, Macit Özcan Spor Tesisleri'ndeki güneş enerji santrali hakkında da bilgiler vererek, "240 adet panel mevcut. Bu panellerle elektrik üretiyoruz. Öncelik olarak Macit Özcan Spor Tesisi'nin tüketimine yönelik. Büyük çaplı bir proje, 60 kW" diye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi olarak temiz ve yenilenebilir enerjiyi her alanda kullanmaya çalıştıklarını belirten Kaya, "Mersin için en büyük avantaj güneşinin olması. Güneşi batmayan bir şehir Mersin. Biz de bunu değerlendirmek için pilot bölge olarak Güven Park'ta başladık. Daha sonrasında ilçelerde, başka parklarda bunu değerlendireceğiz. Aynı şekilde Mahalle Mutfakları'nda da geçerli. Başka ilçelerde de santral kurmayı planlıyoruz. Mersin'i güneş ile aydınlatacağız. Yeşil bir belediye olacağız" ifadelerine yer verdi.

Tarsus'ta 4 noktada çalışma uygulandı

Büyükşehir'in biri Toroslar ilçesi Demirtaş'ta, 4'ü ise Tarsus ilçesi Fahrettinpaşa, Mithatpaşa, Çağlayan ve Girne Mahallelerinde bulunan Mahalle Mutfakları'nın çatı bölümüne güneş enerji panelleri yerleştirildi. Merve Kaya, "Belediyemizin temiz enerjiyi kullanmaya yönelik çalışmalarını desteklemesi için Mahalle Mutfaklarımızın üzerine paneller koyduk. Fatura ve abonelik olmaksızın bu mutfaklarımız üzerlerindeki güneş enerji panellerinden yararlanarak elektrik üretiyor ve kullanıyor. Herhangi bir faturaya gerek kalmıyor" dedi.

Yayın Tarihi: 4. 7. 2021 09: 05: 00

Güneş Kenti Mersin'de Büyükşehir'den Doğa Dostu Uygulama

Vahap Seçer, Enerji, Mersin, Pilot, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Güneş Kenti Mersin'de Büyükşehir'den Doğa Dostu Uygulama - Son Dakika


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