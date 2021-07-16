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Güneş kremi cilt yapısına uygun seçilmeli - Son Dakika

Güneş kremi cilt yapısına uygun seçilmeli

16 Temmuz 2021 Cuma 10:31
Güneş kremi cilt yapısına uygun seçilmeli, System.String[]

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Efşan Gürbüz Yontar, özellikle yaz aylarında sıklıkla karşılaşılan güneş lekelerinin oluşumunu önlemek amacıyla cilt yapısına uygun güneş kremlerinin kullanılması ve bu kremlerin de en az 30 güneş koruma faktörüne sahip olması gerektiğini belirtti.

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Efşan Gürbüz Yontar, özellikle yaz aylarında sıklıkla karşılaşılan güneş lekelerinin oluşumunu önlemek amacıyla cilt yapısına uygun güneş kremlerinin kullanılması ve bu kremlerin de en az 30 güneş koruma faktörüne sahip olması gerektiğini belirtti.

Acıbadem Kayseri Hastanesi'nde Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanı Dr. Efşan Gürbüz Yontar cilt lekeleri hakkında uyarılarda bulundu. Cilt lekeleri için en önemli etkenin güneş olduğunu belirten Yontar, "Cilt lekeleri daha çok güneşin etkisiyle oluşmaktadır. Ancak ileri yaş, gebelik, hormon tedavileri gibi sebeplere bağlı olarak da gelişebilmektedir. Lekeler daha çok yanak, çene ve dudak üstünde yerleşim göstermektedir" dedi.

KOLONYA VE PARFÜM KULLANMAYIN

Güneş lekelerinden korunmak için en az 30 güneş koruma faktörüne sahip olan bir güneş kreminin kullanılması gerektiğini belirten Yontar sözlerini şöyle sürdürdü;

"Güneş lekelerine karşı ilk önlem güneş koruyucu krem kullanımıdır. Güneş koruyucu kremler en az 30 güneş koruma faktörüne sahip olmalı ve özellikle yaz aylarında her iki saatte bir tekrarlanması gerekmektedir. Cilde uygulanan bazı ürün ya da işlemler de leke oluşumunu artırmaktadır. Pandemi nedeniyle sıklıkla kullanılan ve iyi bir dezenfektan olan kolonyanın özellikle güneş ile temas eden vücut bölümlerine sürülmemesi gerekmektedir. Bu kural ıslak mendil ve parfüm için de geçerlidir. Ayrıca kadınların lazer epilasyon, cilt bakımı ve cilde yönelik kimyasal işlemler yaptırdıktan sonra leke gelişimini önlemek adına güneşten korunmaları gerekmektedir."

"ALTI AYDAN KÜÇÜK BEBEKLERE GÜNEŞ KORUYUCU KREM SÜRMEYİN"

6 aydan küçük bebeklerde güneş kremi kullanılmaması gerektiği uyarısında bulunan Yontar, "Altı aydan küçük bebeklerde deri bariyeri tam olarak gelişmediği için güneş kremi kullanılmasını önermiyoruz. Altı aydan büyük çocuklarda ise güneş kremi ile gözlük ve şapka ile koruma tedbirleri alınmasında fayda var" dedi.

Kalitesinden emin olunmayan güneş kremlerinin kullanılması durumunda alerjik deri reaksiyonları ile sık karşılaşıldığını belirten Yontar, "Bu hastalarda alerjiye bağlı egzamalar gelişebilmektedir. Bu nedenle cilde uygulanan güneş kremi ve benzeri her türlü ürünün güvenilirliği cilt sağlığımız açısından oldukça önemlidir" şeklinde konuştu.

"LEKE TEDAVİSİ KİŞİYE ÖZGÜDÜR"

Leke tedavisinin kişiye özgü bir tedavi olduğunu belirten Dr. Efşan Gürbüz Yontar, tedavi hakkında şu bilgileri verdi:

"Leke oluşumu hastalarda farklı şiddet ve şekillerde karşımıza çıkabilmektedir. Tedavi için dermatolog tarafından bir yol haritası çizilmekte; kişinin leke tipine, leke derinliğine ve cilt yapısına göre tedavi şeması belirlenmektedir. Leke tedavi yöntemleri içerisinde PRP, mezoterapi, kimyasal cilt soyma ve lazer tedavileri uygulanmaktadır. Bu tedavi protokolleri genellikle kombine olarak kullanıldığında daha etkili sonuçlar elde edilmektedir. Ancak tedavi sonrası süreçte lekelerin tekrar etmemesi adına hastalar oldukça dikkatli olmalıdır. Çünkü leke kronik bir rahatsızlık olup nüks oranı oldukça yüksektir."


Güneş kremi cilt yapısına uygun seçilmeli

Kimyasal, Gebelik, Kayseri, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık Güneş kremi cilt yapısına uygun seçilmeli - Son Dakika


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