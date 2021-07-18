Güneş kremlerinde kanserojen madde çıkan Johnson & Johnson'dan Türkiye açıklaması: Satışta değil

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kullanımı en çok artan ürünlerden biri e güneş kremleri oldu. Vatandaşlar, denize veya havuza girerken güneşten korunmak için güneş kremlerine sarıldılar. Ancak Türkiye'de de satışı yapılan Johnson & Johnson markasının bazı güneş kremlerinde kansere neden olan madde çıkması, tüketicileri panikletti.

BENZEN MADDESİ TESPİT EDİLDİ

Johnson & Johnson kanserojen madde içeren aerosol güneş koruyucu ürünlerin Türkiye'de satılmadığını belirtti.

Johnson & Johnson Aveeno Protect, Refresh aerosol güneş kremi ile Neutrogena markası altındaki Beach Defense aerosol, CoolDry Sport aerosol, Invisible Daily Defense aerosol ile UltraSheer aerosol güneş kremlerinde düşük düzeyde de olsa benzen tespit edildi.

KISA SÜRE ÖNCE PUDRADAN CEZA ALDI

Johnson & Johnson'a kısa süre önce bebek pudrası nedeniyle ceza verilmişti.

Bebek bakımı ürünleri dünya genelinde satılan firmaya, kansere yol açan asbest maddesi ile karıştırılmış talk bazlı bebek pudrası nedeniyle, daha önce Missouri'nin St. Louis Mahkemesince verilen 2,1 milyar dolarlık ceza, temyiz mahkemesi tarafından da onandı.

BENZEN NEDİR? HANGİ ALANLARDA BULUNUR?

Benzen, aren veya aromatik hidrokarbonlar olarak adlandırılan organik bileşikler sınıfının en basit üyesidir. Renksiz, alevlenebilen bir yapıya sahiptir.

Araba tamiri, baskı ve boya sektöründe çalışan dünya çapında milyonlarca işçinin maruz kaldığı bir kimyasal olan benzene pek çok kişi zayıf havalandırılan fabrikalarda, atölyelerde yapıştırıcı, çözücü ve temizlik maddeleri nedeni ile maruz kalmaktadır.