"Güneş lekeleri ve yaşlanma güneş kremiyle önlenebilir" - Son Dakika

Bahar gelirken etkisini gösteren güneş, yazın çok sıcak geçeceğinin sinyallerini vermeye başladı. Son yıllarda güneşin zararlı ışınlarının ciltte oluşturduğu lekeler ve ultraviyole ışınların cilde verdiği zararlar konusunda artan bilincin, güneş kremi kullanımına da yansıdığına dikkat çeken kozmetik marka yöneticisi Burcu Zöngür, 'Sinoz Güneş Kremi' serisinin de bu sebeple öne çıktığını söyledi.

Sinoz kozmetik marka yöneticisi Burcu Zöngür, "Bu serinin en etkili ürünlerinden biri olan Sinoz leke karşıtı güneş koruyucu kreminin güneş ışınlarının oluşturabileceği cilt lekelerine karşı etkili koruma sağlıyor, zararlı ışınları ciltten uzak tutuyor ve cilde hak ettiği özeni göstermeyi sağlıyor" dedi.

"YAŞLANMAYA KARŞI ÖZEL GELİŞTİRİLMİŞ"

Kremin cilt lekelenmeleri ve yaşlanma belirtileri gibi durumlar için özel olarak geliştirilmiş bir formüle sahip olduğunu vurgulayan Zöngür, "Sinoz leke karşıtı güneş koruyucu krem, içindeki bitkisel zerdeçal özü ile cildin elastikiyetini koruyarak, tahriş olmuş cildi yatıştırmaya yardımcı oluyor. Cilde aydınlık bir görünüm veren krem, içerdiği antioksidanlarla ince çizgi ve kırışıklık oluşumunu önleyerek cilt tonunun eşitlemesini sağlıyor" diye konuştu.

"YAĞSIZ FORMÜL"

Zöngür son olarak şunları ekledi:

"Sinoz'un cilde dost formüllerle oluşturulan ipeksi dokunuşuna sahip olan güneş kremi, gönül rahatlığıyla kullanım sağlarken lekelerle arasına mesafe konan cildiniz, bu sayede renk eşitsizliklerinden de korunabiliyor. Sinoz, cilt bakım ürünleriyle yağsız formülle geliştirilen ürün, Türkiye'nin birçok iline kolay sipariş ve hızlı teslimat imkanı sağlıyor"