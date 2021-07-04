Güneş lekelerinden korunma ve kurtulma yolları

Cilt neden lekelenir?

Deriyi hasara uğratan durumlara cilt, leke ile cevap verir. Bu durum çoğunlukla UV yani güneş ışınlarının etkisiyle olur. Bazen ise buna hormonlar, beslenme bozuklukları, genetik yatkınlık, hamilelik, doğum kontrol hapları gibi bazı ilaç ve antibiyotikler, yanık gibi deri bütünlüğünün bozulduğu durumlar, şiddetli kaşıntıyla seyreden cilt hastalıkları neden olabilir. Yüksek sıcaklık da lekelenmeye sebebiyet verebilir. Bunun bir örneği; sıcak sir ağda sonrası dudak üstü bölgelerde oluşan lekelerdir. Güneş ışığından etkilenen kişilerde öncelikle deri kalınlaşması olur ve derinin doğal korumasını artırmak için derinin rengini veren hücreler daha fazla renk maddesi salgılarlar. Dolayısıyla cilt rengi koyulaşır. Bronzlaşma derinin güneş hasarına karşı korunma cevabıdır. Yani sağlıklı bronzlaşma diye bir kavram yoktur. Son yıllarda bronzlaşmak için solaryum kullanımı artmıştır. Bu tür ışık kaynaklarının bazılarının UVB içermeleri nedeniyle istenmeyen etkileri söz konusudur ve ultraviyoleye bağlı riskleri artırmaktadır. Uzun yıllar güneşe maruz kalan deride zaman içerisinde incelme, elastikiyetin bozulması (kırışıklık), kuruluk, lekelenmeler, kılcal damarların belirginleşmesi, fotoyaşlanma görülür ve en önemlisi deri kanserinin oluşma riski artar.

Yazın tedavisi yapılır mı?

Bu sorunun cevabı hem evet, hem hayırdır. Çoğunlukla kış aylarında azalan lekeler yaz aylarında tekrar ortaya çıkar. Zamanla bu lekeler yaz-kış kalıcı hale gelmeye başlar. İşte yazın artan ama kışın kaybolan lekeleriniz varsa bilin ki tedavi zamanıdır. Aksi takdirde lekeler derinleşecek ve tedavisi güç hale gelecektir. Lekelerden kurtulmanın en kritik yolu erken müdahaledir.

Yaz aylarında soyucu ve yakıcı leke tedavileri asla uygulanmaz. Bu, lekenin daha da koyulaşmasına neden olur. Yazın ortaya çıkan lekelerde deri bütünlüğünü koruyarak cilt yenileyici tedaviler doktor kontrolünde uygulanabilir. Böylelikle erken müdahale edilen lekenin kalıcı olmasının önüne geçilecektir.

Güneş lekelerinden korunma yolları

Öncelikle cildin doğrudan güneşle temasının kesilmesi gerekir. Bu amaçla şapka, güneş gözlüğü, açık renkli kıyafetler önerilir. Ayrıca yüksek koruyucu özelliği olan güneş koruyucu kremler kullanılmalıdır. Güneş ışınlarının en şiddetli olduğu öğlen saatlerinde (11.00 ile 15.00 arasında) güneşe çıkmamaya özen gösterilmelidir. Düşünülenin aksine bulutlu havalar bizi UV ışınlarından tam olarak korumuyor. Bulutlar UV ışınlarının ancak yüzde 40-50'sini keser. Bu yüzden bulutlu havalarda da güneş koruyucular kullanılmalıdır. Erişkinler deri tiplerine göre farklı koruma faktörü (SPF) içeren ürünler kullanırlar, ancak çocuklarda deri tipine bakılmaksızın yüksek koruma faktörü içeren ürünler kullanılmalıdır.

Güneşten koruyucu ürünler, güneşe çıkmadan yarım saat önce deriye uygulanmalıdır. Yüz, omuz, ense ve boyun gibi daha yoğun olarak güneş ışınlarından etkilenen bölgeler, sürekli olarak korunmalıdır. Güneş koruyucu kremler genelde suya dayanıklı olmakla birlikte suya girilmiyorsa 3 saat; havuza veya denize girmek, havlu ile kurulanmak ve terlemek gibi durumlarda gün boyunca 2 saat aralıklarla tekrarlanmalıdır. Güneşten koruyucular güneş yanığını önlerler, fotoyaşlanma izlerini azaltırlar, UVA'ya bağlı kronik foto yıkımı azaltır ve deri kanserlerinin oluşumunu önlerler.

Yaz aylarında yaptırılan ağda, lazer epilasyon, kimyasal peeling gibi işlemler leke riskini artırabiliyor. O yüzden bu tarz uygulamaların sonbahar aylarına ertelenmesi gerekir. Vücuda uygulanan bazı ürünler, örneğin parfüm ve kolonya direkt leke oluşumu yapabilecek kimyasallar içerdiğinden yaz aylarında güneşli alanda kullanılmamalıdır. Alkollü ıslak mendillere de bu riski artırabileceği için dikkat etmek gerekir.

Cildiniz gümüş gibi parıldasın

Gümüş cilt parlatma tedavisi diye bilinen bu tedavi sisteminde doğada tıpkı gümüş gibi nadir bulunan Thulium elementinin yaydığı enerji kullanılır. Gümüş nasıl zamanla lekelenir ve kararırsa, cildimiz de aynı gümüş gibi zaman içerisinde lekelenir ve kararır. Gümüş cilt parlatma tedavisi ile cildin beyazlaması yani cilt tonunun düzeltilmesi ve lekelerinden arındırılması mümkündür. Tekrar lekelenmemek için yapılacak tek şey, güneşten korunmak olacaktır. 20 dakikada tedavi tamamlanır. Leke tedavisi kişiye özeldir ve bu tedavinin seçimini lekenin süresi, nedeni ve derinliği belirleyecektir. Lekesiz, pırıl pırıl günler dilerim.