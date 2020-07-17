Güneş lekelerinden korunmanın yolları - Son Dakika

Güneş lekelerinden korunmanın yolları

Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya yaz aylarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken güneş lekelerine dikkat edilmesi konusunda uyardı.

Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya yaz aylarında deniz, kum ve güneşin tadını çıkarırken güneş lekelerine dikkat edilmesi konusunda uyardı. Çetinkaya, "Güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce yüksek faktörlü koruyucu ürünleri kullanın. Ayrıca olabildiğince 11.00-15.00 saatleri arasında güneşte kalınmamasını öneriyorum" dedi.

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Uzun saatler güneş maruz kalan ciltlerde lekelenmeler olduğunu söyleyen Çetinkaya "Güneş lekeleri, beyaz tenli, zor bronzlaşan, kolay kızaran cilt tiplerinde daha sık rastlanıyor. Lekeler, ani yanma, soyulma ve kızarma olarak kendini gösteriyor. Özellikle beyaz tenli olanların güneşten korunması gerekiyor" diye konuştu.

Özellikle yaz aylarında güneş maruz kalınca başta yüz olmak üzere vücudun bazı bölgelerinde lekelenmeler olduğuna dikkat çeken Güzellik Koçu Aylin Çetinkaya, güneş lekelerinin oluşmaması için bilgi vererek, alınması gereken önlemleri sıraladı.

11.00-15.00 SAATLERİNDE GÜNEŞTE KALMAYIN

Her ne olursa olsun düzenli cilt temizliği yaptırmak gerektiğini vurgulayan Çetinkaya, "Güneş altında kalmak cildin su kaybetmesine ve kurumasına neden olur. Ciltteki kuruluk nedeniyle deriniz pul pul dökülebilir. Bu nedenle cilt yapınıza uygun bir kremle cildinizi her banyodan sonra nemlendirin. Güneşe çıkmadan 20-30 dakika önce açık tenli kişiler 30 ve üstü, koyu tenli olanlar 15 ve üstü koruma faktörlü koruyucu ürünleri uygulamalı. Ayrıca olabildiğince 11.00-15.00 saatleri arasında güneşte kalınmamasını öneriyorum" diye konuştu.

2 YA DA 3 SAATTE BİR GÜNEŞ KREMİ KULLANIN

Güneş lekelerinin geçirilmesi için öncelikle uzmanlardan yardım almak gerektiğini aktaran Çetinkaya, "Cilde lekenin derinliğine göre işlem uygulamak daha doğru olacaktır. Kremler, kimyasal peeling ve kimyasal soyucular tedavi seçeneklerinin başında geliyor. Ancak siz yine de güneşin dik açıyla geldiği saatlerde açık alanlarda bulunmayın. 2 ya da 3 saatte bir güneş koruyucunuzu kullanın. Nemlendirici ürünler ile kuruyan cildinizi nemlendirin. Güneşe çıkılan dönemlerde epilasyon benzeri işlemlerden kesinlikle uzak durun" ifadelerini kullandı.

Güneş lekeleri için kişiye özel lazer tedavileri ve Hydrafacial cilt bakımını da öneren Çetinkaya, "Hydrafacial, kuru, yağlı, karma ve hassas tüm cilt tipleri için uygundur. Eğer profesyonel bir cilt bakımı yaptırmak istiyorsanız ve güneş lekeleri ya da cilt lekeleriniz bulunuyorsa bu uygulama tam size göre olabilir. Ama cildinizde güneş yanığı varsa bu bakımı tavsiye etmiyorum. Bu cilt bakım uygulaması, ciltte acı ya da ağrı hissi oluşturmaz. İlk defa cilt bakımı yaptırmaya başlayacak olan kişiler için cilt tipine ve cilt sorununu göre 4 ile 6 seans arasında uygulanabilir, daha sonra ihtiyaca göre tekrarlanabilir" ifadelerini kullandı.


Cilt Bakımı, Çetinkaya, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 10:20 Kaynak: DHA

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