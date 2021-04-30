Güneş mini YEKA yarışmalarında 4 günde 260 megavat kapasite tahsis edildi

Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santralleri-3 (YEKA GES-3) yarışmalarında 4 günde 12 farklı şirkete toplam 260 megavat kapasite tahsis edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen yarışmalar, kilovatsaat başına 35 kuruş tavan fiyat üzerinden açık eksiltme usulüyle yapıldı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede alınan yeni tedbirler sebebiyle 29 Nisan'a kadar süren yarışmalarda şirketler 19 bölge için en düşük tekliflerini sundu.

Yarışmalarda en düşük teklif kilovatsaat başına 18,5 kuruşla 10 megavat kapasiteli Antalya-3 Bölgesi için gelirken, en yüksek teklif kilovatsaat başına 28,9 ile Ağrı-1 Bölgesi için verildi.

YEKA GES-3 yarışmalarının ilk gününde 3 şirkete 60 megavat, ikinci gününde 3 şirkete 70 megavat, üçüncü gününde 3 şirkete 80 megavat ve son gününde 4 şirkete 50 megavat kapasite tahsis edildi.

Böylelikle, YEKA GES-3 yarışmalarında 4 günde 12 farklı şirkete toplam 260 megavat kapasite tahsis edildi.

Güneşten elektrik üretimi ucuzladı

Güneş enerjisi alanında faaliyet gösteren Solar3GW Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Bahadır Turhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yarışmalarda çıkan fiyatlar konusunda teklif sahibi yatırımcılara güvenmek gerektiğini söyledi.

Her yatırımcının farklı risk anlayışı, getiri beklentisi ve gelecek öngörüsü olduğunu dile getiren Turhan, "Şirketler tekliflerini buna göre verir. Burada önemli olan, sadece kazananların değil, onlarca diğer teklif sahibinin de YEKA yarışmalarında verdikleri ilk teklifin dahi 35 kuruşun altında olmasıdır. Bu da güneşin elektrik üretimi için ne kadar ucuz bir kaynak olduğunu göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Turhan, yarışmalara, ana işi elektrik üretiminden başka olan pek çok yatırımcının da katıldığına aktardı. Bu durumun son derece doğal ve olması gereken bir durum olduğuna işaret eden Turhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ne kadar çok ve küçük yatırımcı işin içinde olursa, o kadar rekabetçi fiyatlar oluşacaktır. Artık bu yeni 'yeşil düzen'e alışmamız, ona göre politikalarımızı belirlememiz gerekiyor. Çünkü güneş enerjisinin teknolojiyle ucuzlaması ve doğasındaki ölçeklenebilirlik tüm dünyayı enerjide bu verimli noktaya götürüyor."

YEKDEM'in başarısı YEKA oldu

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği Başkanı Halil Demirdağ da YEKA yarışmalarındaki başarının sebebinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması'nın oluşturduğu sağlam alt yapıdan kaynaklandığını söyledi.

YEKDEM sayesinde Türkiye'de binlerce güneş enerjisi sektörü yatırımcısının oluştuğunu ifade eden Demirdağ, "Bu sayede Türkiye'de güneş enerjisi santralinde gerekli ekipmanlardan, panelinden kablosuna kadar her alanda üretimin yapıldığı yüzlerce fabrika kuruldu. Sadece kurulu güç artmadı, bu alanda Türkiye'de mühendis de yetişti. Uzman ve bu sektörde çalışacak kalifiye eleman yetişti. Dolayısıyla YEKDEM sayesinde bir güneş enerjisi sektörü oluştu. Bu oluşmasaydı bugün YEKA yarışmalarında böyle fiyatlar görülemezdi." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü Başkanı Kutay Kaleli de yarışmalarda yatırımcıların kendi ticari koşulları, ellerinde bulundurdukları enerji portföyleri ve finansman kaynakları çerçevesinde belirlenmiş fiyatların görüldüğünü ifade etti.

Kaleli, açılış fiyatı olan 35 kuruşun oldukça altında kazanılan yarışmalar olduğuna dikkati çekerek, "Bugün için fiyat beklentisinin ihalelerdeki fiyatlardan bir miktar düşük olduğunu hepimiz gözlemledik, gelecekte bugünkü Kovid-19 salgın koşulları dikkate alındığında ham madde fiyatlarındaki, üretim ve finansman maliyetlerindeki beklenti ve projelerin yapılabilirlik koşullarının değişebileceğini düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.