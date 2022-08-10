Güneş Nasıl Oluştu? - Son Dakika
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Güneş Nasıl Oluştu?

10.08.2022 12:56
Güneş Nasıl Oluştu?

Güneş, bizi ısıtan, ekolojimizi dengeleyen ve en önemli doğal enerji kaynağımız.

Güneş, bizi ısıtan, ekolojimizi dengeleyen ve en önemli doğal enerji kaynağımız. Peki Güneş nasıl oluştu? İşte bu yazımızda bunun cevabını alacaksınız.

Güneş, önce gezegenlerin yakın olduğu engin malzemeden oluştu. Ama dönen parçacıklar denizi nasıl oldu da parlak bir yıldız haline geldi.

Boş görünse de boşluk gaz ve tozla doludur. Malzemenin çoğu hidrojen ve helyumdu, ancak bir kısmı yıldızların şiddetli ölümlerinden arta kalan kalıntılardan oluşuyordu. Yaklaşık 4.5 milyar yıl önce, uzayda hareket eden enerji dalgaları, bu tür parçacıkların bulutlarını birbirine yaklaştırdı ve yerçekimi, Güneş Sistemi'nin nasıl oluştuğunun ilk adımları olan kendi içlerine çökmelerine ve ardından dönmeye başlamalarına neden oldu.

Dönme, bulutun gözleme gibi bir diske dönüşmesine neden oldu. Merkezde, malzeme sonunda Güneş olacak bir önyıldız (dev bir moleküler bulutun gazlarının daralmasıyla meydana gelen büyük bir kütledir) oluşturmak için bir araya toplandı.

Genç önyıldızlar, henüz füzyondan güç almayan bir hidrojen ve helyum topuydu. On milyonlarca yıl boyunca, içindeki malzemenin sıcaklığı ve basıncı arttı ve bugün Güneş'i harekete geçiren hidrojen füzyonunu hızlandırdı.

50 Milyon Yıl Daha Var

NASA'ya göre, "Güneş'imiz bu olgun evrede yaklaşık 10 milyar yıl kalacak."

Güneş'in oluşumu, doğduğu bulutun tamamını almadı. Geriye kalanlar, yıldızın yörüngesinde dönmeye devam ederken, kalan malzemeden gezegenler oluştu.

Güneş ortalama büyüklükte bir yıldızdır, ne çok büyük ne de çok küçük.

Boyutu, ne büyük ve hızlı yanan ne de küçük ve loş olduğu için yörüngede mükemmel bir yıldız yapar.

Bundan birkaç milyar yıl sonra, Güneş'in içindeki hidrojen tükenecek ve yıldız, Dünya'nın yörüngesine kadar uzanan bir yarıçapa sahip kırmızı bir dev olacak.

Çekirdeğindeki helyum da tüketilecek. Yıldız asla geride kalan oksijeni ve karbonu yakacak kadar sıcak olmayacak, bu yüzden Güneş sönecek ve beyaz bir cüce olacak.

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Kaynak: Space Mag Türkiye

Güneş, Teknoloji, Son Dakika

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Bu haber Space Mag Türkiye tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Space Mag Türkiye tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Space Mag Türkiye kurumudur.

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