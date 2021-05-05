Güneş panelinin patlayan aküsü 2 bağ evini küle çevirdi - Son Dakika

Güneş panelinin patlayan aküsü 2 bağ evini küle çevirdi

05.05.2021 13:38
Güneş panelinin patlayan aküsü 2 bağ evini küle çevirdi, System.String[]

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yan yana bulunan 2 katlı 2 bağ evi çatıya monteli güneş panelinin aküsünün patlaması neticesi küle döndü.

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yan yana bulunan 2 katlı 2 bağ evi çatıya monteli güneş panelinin aküsünün patlaması neticesi küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Trilye Mahallesi Kaymakoba yolu üzeri Talatbey mevkiinde Özcan Ö. ve Mehmet A.'ya ait 2 katlı bağ evlerinin bulunduğu alanda güneş panelinin aküsünün patlaması neticesinde yangın çıktı. Patlama sırasında şans eseri kimsenin olmaması facianın önüne geçerken, kısa sürede alev topuna dönen iki bağ evinde çıkan yangın ekiplerin yoğun çalışması neticesinde ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Yangında hafif yanarak zarar gören bir cip itfaiye ekipleri tarafından çekilerek olay yerinden uzaklaştırıldı. Olayla ilgili jandarma ve itfaiye ekipleri tahkikat başlattı. - BURSA

Güneş panelinin patlayan aküsü 2 bağ evini küle çevirdi
Güneş panelinin patlayan aküsü 2 bağ evini küle çevirdi
Güneş panelinin patlayan aküsü 2 bağ evini küle çevirdi
Güneş panelinin patlayan aküsü 2 bağ evini küle çevirdi
Güneş panelinin patlayan aküsü 2 bağ evini küle çevirdi
Güneş panelinin patlayan aküsü 2 bağ evini küle çevirdi
Güneş panelinin patlayan aküsü 2 bağ evini küle çevirdi

Mudanya, İtfaiye, Yangın, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Güneş panelinin patlayan aküsü 2 bağ evini küle çevirdi - Son Dakika


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