Türkiye'de elektrikli otomobil şarjında yeni dönem! 3 yılda kendini amorti edecek

12-14 Ekim tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen EIF Dünya Enerji Kongresi ve Fuarı kapılarını açtı. Fuara birçok ülkeden ziyaretçi beklenirken bin 500'den fazla üretici firmanın bu etkinlikte boy gösterdiği belirtiliyor. Birçok önemli firmayı bir araya getiren bu fuarda enerji konusunda önemli adımlar atılıyor.

Elektrikli şarj istasyonları 3 sene içerisinde kendisini amorti ediyor

Fuarda en çok merak edilen konulardan bir tanesi de elektrikli otomobiller ve şarj istasyonları oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) lisans alan firmalar ile birlikte elektrikli otomobil konusunda son dönemde önemli bir rahatlama sağlandı.

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Diğer yandan bireysel kullanıcılar için ev tipi şarj istasyonların kullanımı da günden güne artıyor. Güneş panelleri ile birlikte sunulan ev tipi şarj istasyonları ise elektrikli otomobiller için önemli bir fırsat olabilir. Bireysel kullanıcıların ev tipi şarj istasyonları sayesinde hem kendi elektrik şebekesinin ihtiyacını karşılayacağı hem de elektrikli otomobillerini şarj edebilecekleri belirtiliyor.

Yaklaşık 3 yıldır elektrikli şarj istasyonları ile çalışmalarının devam ettiğini belirten Oto Şarj firmasının yönetim kurulu başkan vekili Selçuk Açıkyar'nın açıklamaları ile elektrikli otomobil kullanımı önümüzdeki dönemde daha da artabilir. Dünya Gazetesi'nin yaptığı habere göre Açıkyar'ın açıklamaları şu şekilde:

"Türkiye'de bu işin önü hızlı bir şekilde açıldı. Türkiye Avrupa'ya ve Çin'e göre hızlı bir atak yaptı. Tabii diğer ülkeler göre Türkiye'nin de bu işe yüzde 100'ünü verme gibi bir durumu yok. Zaten şu anda bu altyapıda yok. Türkiye'nin 5 yıl içerisinde çok büyük yol alacağını düşünüyorum. Bu konularla alakalı EPDK çalışmalar yapıyor. Zamanla daha da rayların oturacağını düşünüyorum. Özellikle TOGG devreye girdikten sonra bu iş daha da hızlanacaktır. Yakıt fiyatlarının yüksek olması elektrikli araçlara yönelim hızla arttı."

Kullanıcıların kendi evlerine oto şarj istasyonlarını kurması hakkında da bilgiler veren Açıkyar, evlere kurulan şarj cihazı ve çatıya kurulacak güneş enerjisi panellerinin ortalama 10 bin dolarlık bir maliyeti olduğunu belirtti. Günümüzde yaklaşık 185 bin TL gibi büyük bir rakama tekabül eden bu miktarın ise 3 ile 5 yıl arasında kendisini amorti edeceği düşünülüyor. Evlerine bu sistemi taktıran kişiler, otomobillerini şarj ettiği gibi evlerinde de bu elektrikli kullanabilecekler. Ayrıca fazla elektriği satma imkanları da bulunacak.

Yenilenebilir enerji kaynaklarını her geçen gün daha verimli kullanabilir hale geliyoruz. Güneş panelleri ile elektrikli otomobilleri şarj etmek de bunun sadece bir parçası. Peki siz elektrikli otomobil şarj cihazları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.