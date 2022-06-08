Güneş panelleri uzaya taşınıyor! - Son Dakika
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Güneş panelleri uzaya taşınıyor!

08.06.2022 18:12
Güneş panelleri uzaya taşınıyor!

Fosil yakıtlara veda ettiğimiz bugünlerde güneş panellerinin kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Güneş tarlaları yakında uzayda kurulacak.

Fosil yakıtlara veda etmeye başladığımız bugünlerde güneş panellerinin kullanımı gittikçe yaygınlaşıyor. Önemli miktarda enerji sağlayan bu güneş tarlaları, bulutlu günlerde ise maalesef istenen verimi gösteremiyor. Peki ya bulut sorunu ortadan kalksa nasıl olurdu?

2 gigawatt'lık enerji üretimi hedefleniyor

Çin, bulut ve atmosfer nedeniyle güneş ışınlarının veriminin düşmesini ortadan kaldırmak için yeni bir çalışma başlattı. Uzak doğulu ülke, uzayda bir güneş santrali kurma planını ortaya koydu. Yıllardır üzerinde düşünülen bu fikir yakın zamanda gerçeğe dönüşebilir.

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Çinli bilim insanları ve mühendisler, uzayda depolanan enerjiyi Dünya'ya gönderebilen bir güneş enerjisi santrali üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Böyle bir santralin dünya üzerinde kurulan türevine göre 6 kat daha fazla enerji üretebileceği iddia ediliyor.

<a class='keyword-sd' href='/gunes/' title='Güneş'>Güneş</a> panelleri uzaya taşınıyor!

İlk güneş enerjisi iletim teknolojisini 2030'da kullanmaya başlamayı hedefleyen Çin, projenin uzaydaki denemelerine 2028 yılında başlamayı planlıyor. Buna göre güneş enerjisi, lazer ya da mikrodalgalara dönüştürülerek dünyaya aktarılacak.

Testlerine yakın zamanda başlanması planlanan tesisin ilk etapta sadece 10 kW enerji üretmesi planlanıyor. Eğer testler başarılı olursa uzmanlar kapasiteyi arttırarak daha büyük ölçeklerde çalışmalar yapacak. Daha sonrasında ise bu sistem uzaya taşınarak verimli bir şekilde enerji elde edilmesi planlanıyor.

Güneş panelleri uzaya taşınıyor!

Tabi ki bu projenin de belli başlı zorlukları mevcut. Mikrodalgalar ya da lazerler ile iletim yapacak olan bu sistemin temel bileşenlerinin soğutulması ilk sorun olarak karşımıza çıkıyor. Ayrıca bu denli büyük bir yapı için çok sayıda aracın uzaya gönderilmesi gerekecek.

Aynı zamanda bu yüksek frekanslı ışınların tüm hava hoşullarında verimli olması da büyük önem taşıyor. Şuanda dünyanın etrafını sarmış olan uzay çöplüğü de bir başka sorun olarak Çinli bilim insanlarının karşısına çıkabilir. Uzayda oluşturulacak güneş tarlasının bu çöplükten ve diğer gök cisimlerinden korunması gerekecek.

Nükleer santralden daha fazla enerji üretecek

Çin dört aşamada tam ölçekli bir güneş santrali kurmayı hedefliyor. Araştırmacılar, 2030 yılında bu sistemi kurduktan sonra daha güçlü bir versiyon üzerinde çalışmaya başlayacak. 2035 yılında hayata geçmesi planlanan yeni güneş tarlasının askeri ve sivil kullanım için 10 MW'lık enerji sağlaması planlanıyor.

Güneş panelleri uzaya taşınıyor!

Eğer her şey planlandığı gibi giderse uzaya yerleştirilen güneş santrali 2050 yılında 2 gigawatt'lık enerji sağlayabilecek. Bu değerin yaklaşık olarak bir nükleer santralin ürettiğinin iki katına eşit olduğunu hatırlatalım.

ABD, Japonya, İngiltere, Hindistan ve Rusya da dahil olmak üzere diğer ülkeler de bu fikir üzerinde uzun yıllardır planlama yapıyor. Çin ise son birkaç yıldır uzay tabanlı güneş enerjisi santralleri fikri üzerinde aktif olarak çalışıyor.

Bir uzay güneş tarlası hiç kuşkusuz enerji gereksinimini önemli oranda karşılayacaktır. Peki siz uzayda kurulacak güneş santrali için ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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Kaynak: Shiftdelete

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

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