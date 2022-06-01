Güneş panelli akıllı saat: Garmin Forerunner 955 Solar tanıtıldı

Akıllı spor saati üreticisi Garmin, yeni modellerini kullanıcıların beğenisine sundu. Özellikleri ile dikkat çeken Garmin Forerunner 955 Solar, güneş enerjisi ile şarj özelliğine sahip. Şirket, uygun fiyatlı modeli olan Garmin Forerunner 255'i de duyurdu.

Güneş paneline sahip Garmin Forerunner 955 Solar özellikleri

Sporcular için özel olarak üretilen Forerunner serisi akıllı saatler, hem tasarım hem de özellik konusunda oldukça iddialı. Garmin'in ilk solar şarj özelliğine sahip modeli olan Forerunner 955 Solar, dahili GPS ile karşımıza çıkıyor.

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Forerunner 955 Solar, GPS modunda 49 saate, standart kullanımda ise 20 güne kadar kullanım süresi sunabiliyor. Şirket, yeni modelinde Power Glass adı verilen güneş paneli kullandıklarını açıkladı. Renkli dokunmatik ekrana sahip olan cihaz, beklentileri fazlasıyla karşılıyor. Ayrıca cihazda beş adet buton da mevcut.

Forerunner 955 Solar, gece kalp ritmi takibi ve antrenman hazırlığı gibi özelliklere sahip. Şirket, yarışlara hazırlanan sporcular için özel geliştirdiği aracı (wigdet) tanıttı.

Hem Forerunner 955 hem de Forerunner 255 modellerinde kandaki oksijen seviyesini ölçebiliyor. Kullanıcılar, cihazlarda bulunan teknolojiler sayesinde adet döngüsü, hamilelik takibi ve şirketin özel olarak geliştirdiği vücuttaki enerji seviyesini takip edebilecek.

Garmin Forerunner 955 Solar fiyatı

Garmin, Forerunner 955 Solar modelinin güneş paneli olmayan versiyonunun da piyasaya sürüleceğini duyurdu. Güneş panelli Forerunner 955 Solar, 599.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Standart Forerunner 955 modeliyse 499.99 dolar olacak.

Garmin Forerunner 255 özellikleri ve fiyatı

Şirket, Forerunner 255 modelinde pil ömrünü iyileştirdiklerini açıkladı. Forerunner 255, akıllı saat modunda 14 güne kadar pil ömrü sunabiliyor. Cihaz, GPS modunda ise 30 saate kadar çalışabiliyor. Ayrıca yeni modelde temassız ödemeler için Garmin Pay teknolojisi de mevcut.

Şirket, daha fazla kullanıcıya hitap etmek için 4 farklı Forerunner 255 modeli tanıttı. Forerunner 255 ve 255 Music 46mm, Forerunner 255S ve 255S Music ise 41mm çerçeve ile satışa sunulacak.

Foretunner 255 Music, kullanıcıların akıllı telefona ihtiyaç duymadan müzik dinleyebilmesi için dahili hafızaya sahip. Forerunner 255 modelinde artık kapsamlı yeni triatlon ve çoklu spor aktivite modları da bulunuyor.

Forerunner 255 ve 255S modellleri, 349.99 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuldu. Forerunner 255 Music ve 255 Music modelleriyse 399.99 dolar fiyat etiketine sahip.